Confirman la prisión preventiva al único señalado en la causa por el femicidio de Silvia Cabañares

Confirman la prisión preventiva en la causa por el femicidio de Silvia Cabañares. Foto: Matías Subat

El Ministerio Público Fiscal (MPF) logró este lunes que se mantenga la prisión preventiva del único imputado en la investigación por el femicidio de Silvia Cabañares, al oponerse a un planteo de la defensa que buscaba modificar las condiciones de detención.

La medida cautelar había sido impuesta el pasado 25 de abril, cuando se formularon los cargos, y prorrogada por dos meses el 22 de agosto.

En la audiencia de revisión, la defensa particular pidió dejar sin efecto esa decisión y morigerar la preventiva, alegando la falta de declaraciones testimoniales previstas y la existencia de pericias que, a su entender, desincriminaban al acusado.

La madre de Silvia Cabañares estuvo en presente en la audiencia. Foto: Matías Subat

La Fiscalía rechazó el pedido al señalar que no hubo cambios en las circunstancias que motivaron la detención.

Recordó que los registros telefónicos ubican al imputado en la zona del hecho en horarios coincidentes con los informes de antenas de telefonía, y que existen imágenes de cámaras de seguridad donde se observa el vehículo del acusado entrando y saliendo del área de Balsa Las Perlas en el mismo lapso. También remarcó la necesidad de preservar testimonios de personas en situación de vulnerabilidad.

Tras escuchar a las partes, la jueza de revisión desestimó el planteo defensivo y confirmó la prórroga de la prisión preventiva por dos meses, a fin de que se incorporen las declaraciones pendientes y se culminen las pericias sobre los dispositivos electrónicos.

“Resta prueba por producir y el riesgo de entorpecimiento de la investigación subsiste”, concluyó en su resolución.