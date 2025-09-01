El bebé que murió en Centenario tenía “una gran cantidad de golpes de puño”: imputaron al padre

Imputaron a dos hombres por encubrimiento en el crimen de Lautaro Gallardo en Bariloche

Un hombre de 33 años fue acusado hoy en la Ciudad Judical de Neuquén por la violenta muerte de su hijo de apenas 39 días de vida en la ciudad de Centenario.



La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes además solicitaron que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva.

El delito que el equipo fiscal le adjudicó es el de homicidio agravado por el vínculo. La calificación es en carácter de autor (artículos 45 y 80 inc. 1 del Código Penal).

Según la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho ocurrió el sábado 30 de agosto entre las 6 y las 12.50 en una vivienda del barrio Nueva España, donde el acusado convivía con su pareja y otros hijos menores.

De acuerdo con la acusación, el hombre le habría propinado “una gran cantidad de golpes de puño” al bebé, lo que le provocó graves lesiones.

El informe de autopsia del Cuerpo Médico Forense confirmó que la víctima murió en el hospital de Centenario debido a múltiples traumatismos.

El fiscal detalló que un golpe en el cráneo y otro en la zona abdominal “tuvieron la entidad suficiente para causarle la muerte”.

La asistente letrada pidió que el acusado cumpla seis meses de prisión preventiva, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de testigos y posibilidad de fuga.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la imputación y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. Por el mismo tiempo fijó la prisión preventiva del acusado.