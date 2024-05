Conmovedor acto en Zapala para pedir justicia por el soldado Pablo Córdoba

«Pablo era un hijo de Zapala. Tenía mucha alegría, era extrovertido, sincero, amable, a veces gruñón, y siempre tenía en su interior ese deseo de ayudar, de acompañar. Hoy tendría que estar en el Colegio Militar de la Nación. Su asesinato merece justicia».

Son palabras de Juan José Córdoba Salto, el padre de Pablo, de cuyo asesinato se cumplieron el miércoles 11 meses. No hay avances en la investigación, pese a los insistentes reclamos de Juan José, Natalia (madre del joven de 21 años) y Daiana, su hermana.

Como todos los primeros de cada mes, sin importar el clima o días feriados, familiares y allegados a Pablo partieron de la explanada municipal y terminaron su recorrido en la puerta de la Guarnición Militar Zapala, donde ocurrió el crimen a las 6 de la mañana del 1 de junio.

Juan José leyó un breve y emotivo discurso en el que agradeció a quienes «dejaron la comodidad del hogar para acompañarnos. Esta causa no es nuestra solamente, sino de la comunidad de Zapala».

«Pasado todo este tiempo, el juez Hugo Greca tiene todas las pruebas dentro del expediente que le indican que está frente a un asesinato. Lo más grave es que ocurrió acá adentro, dentro del predio del Ejército, y eso hace que el proceder que ha mostrado sea tan parcial», añadió.

El juez «dejó pasar algunas cosas y evitó o negó pedir otras, agravando nuestro dolor aún más. Frente a este atropello, no vamos a claudicar, no vamos a cansarnos de pedir justicia y que se descubra quiénes y por qué asesinaron a nuestro hijo».

Dijo Juan José que su hijo «fue un buen camarada, aunque no correspondido. Enfrentó su muerte por haberse ofrecido a cumplir una guardia que no le correspondía» en reemplazo de una mujer soldado que se lo pidió como un favor. Sus compañeros y jefes no colaboraron con la investigación.

En otro tramo del discurso, recordó que «tenemos que mirar hacia atrás y revisar en la historia de Zapala para encontrar algo similar: el caso Carrasco, en este mismo cuartel, el mismo grupo (de Artillería), la misma negación por parte de los jefes, la misma mentira, la misma complicidad».

«Lo que sucedió en este cuartel merece llevar toda la fuerza de la sociedad que ya no quiere enterrar otro hijo de Zapala bajo el manto de la mentira, la impunidad, el encubrimiento, la complicidad».

Juan José afirmó: «Los asesinos de mi hijo son militares, igual que yo, y lamentablemente siguen su vida normal. Mataron a mi hijo y siguen por la vida lo más felices».

Por último, reclamó una vez más «que aparten al juez Greca, para que todos los responsables sean realmente investigados, y que se haga justicia para que el alma de mi hijo descanse en paz».