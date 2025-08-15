Consultorio clandestino en Regina: atraparon a un médico que violó la prisión domiciliaria para atender en su casa

Un médico de Villa Regina fue descubierto por la Policía atendiendo a pacientes clandestinamente en su casa mientras cumplía prisión domiciliaria. El hecho ocurrió en Ingeniero Huergo, en donde cumple una pena por abuso sexual contra una adolescente.

Si bien fue condenado en el 2017, el sujeto empezó a cumplir su pena en el 2020. Con el paso del tiempo, solicitó el beneficio de la domiciliaria por distintas dolencias que lo habían obligado, incluso, movilizarse en silla de ruedas. Por este motivo, se trasladó de la cárcel de Roca a un domicilio en Huergo.

A través de una investigación de la Fiscalía que delegó a la Brigada local, las autoridades detectaron que no estaba cumpliendo con las condiciones impuestas.

A raíz de un allanamiento que se llevó a cabo esta semana encontraron que el médico condenado había montado un consultorio clandestino en la propiedad. Incluso, en el procedimiento lo encontraron atendiendo a un paciente -quien estaba acompañado de un familiar- parado, sin necesidad de la silla de ruedas.

En el operativo además secuestraron una balanza, una camilla de consultorio y otros elementos pertinentes para la causa.

Según informó La Comuna Digital, por el momento se inició una imputación por el ejercicio ilegal de la medicina, mientras que se le dio aviso a la Fiscalía de Ejecución por la situación de la prisión domiciliaria.

Cómo es la pena que le impuso la Corte Suprema al médico de Villa Regina

Los hechos ocurrieron durante 2011, cuando la hija de la mujer que era pareja del médico, advirtió a su madre sobre la situación que había vivido; la que pudo ser comprobada durante el juicio que se realizó en 2016 en la Cámara en lo Criminal N° 1, integrada por los jueces Emilio Stadler, Alejandro Pellizón y Daniel Tobares.

Si bien en noviembre de 2016, los jueces impusieron la pena de ocho años de prisión efectiva, no había quedado en firme por los recursos de apelación que presentó el médico y que demandó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro, informó sobre la resolución de la Corte Suprema confirmando la pena impuesta a partir de la calificación legal del hecho que formuló la fiscal jefe Graciela Echegaray que intervino en la instancia de juicio.

“La víctima fue notificada acerca de esta decisión, que todos estábamos esperando. El sentenciado fue pareja de la madre de la víctima, tiene actualmente 55 años, y durante el año 2011 abusó sexualmente de la menor”, explicó Echegaray tras confirmarse la condena contra el médico reginense.

Detalló que en su fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó la calificación legal que había pedido el Ministerio Público Fiscal de “abuso sexual simple reiterado en una oportunidad (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal reiterado en una oportunidad (dos hechos), todos en concurso real (Artículos 12, 29, 55, 119, párrafos 1° y 3° del Código Penal)”.

La fiscal jefe agregó que en todas las instancias “pudimos probar que desde agosto hasta noviembre de 2011, este hombre en su consultorio médico de una clínica privada de Villa Regina abusó de la víctima, que en ese momento tenía 15 años, amenazándola, entre otras cuestiones, con que no le iba a entregar a su madre los medicamentos relacionados con una enfermedad cardíaca”.

Durante el juicio que se realizó en noviembre de 2016 con la intervención de la Cámara en lo Criminal N° 1, se presentó como prueba en contra del médico las declaraciones de la menor que fue víctima del abuso sexual, y el testimonio de su madre, entre otras personas.

“También se incluyeron los informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), una pericia psicológica, un informe pericial forense, se contó con los informes del Hospital de Villa Regina, de las clínicas Central y Regina”, señaló el informe del Ministerio Público.

Con la confirmación del fallo con una condena a ocho años de prisión efectiva, el médico fue detenido y trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca.