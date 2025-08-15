Estafaban desde una cárcel de Roca a personas de todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén realizó ayer cuatro allanamientos simultáneos en distintas localidades del Alto Valle, como parte de una investigación por millonarias estafas telefónicas perpetradas desde la Unidad de Ejecución Penal II de General Roca, con la colaboración de familiares de los internos.

Los procedimientos, solicitados por la fiscal Marina Díaz, se llevaron a cabo en domicilios de Neuquén, Centenario y Roca, así como en dos celdas del penal roquense. El objetivo fue secuestrar teléfonos celulares, chips, dispositivos de almacenamiento, tarjetas de débito y crédito, cuadernos con anotaciones, comprobantes de pago y dinero en efectivo.

La División Ciberdelito Económico del Departamento Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, junto a efectivos de la Policía de Río Negro y de la Comisaría 21° de General Roca, encabezaron el operativo. Según informó la fiscal Díaz, se incautaron teléfonos, blisters con SIM, pendrives, tarjetas y anotaciones con números de abonados, alias y CBU. Todo el material será analizado para avanzar en nuevas imputaciones.

En uno de los pabellones encontraron teléfonos y anotaciones vinculadas a las estafas.

El “cuento del tío” como modalidad

La causa se inició tras la denuncia de un vecino de Zapala que, el 7 de junio pasado, recibió un llamado de un hombre que se hizo pasar por su primo. Le contó que viajaba desde Junín de los Andes y que, por un desperfecto mecánico, necesitaba que llamara a una supuesta aseguradora. Al hacerlo, la víctima fue atendida por un falso empleado que le informó que su cobertura no incluía esa zona y debía pagar por el servicio. Así, transfirió 1,2 millones de pesos a una cuenta del Banco Nación.

Otra persona de la misma localidad fue engañada con el mismo método, transfiriendo 1,4 millones de pesos a distintas billeteras virtuales controladas por los estafadores.

Las investigaciones, que incluyeron el análisis de movimientos bancarios y escuchas telefónicas, confirmaron que las maniobras se coordinaban desde el penal, donde los internos mantenían comunicación con familiares que facilitaban cuentas bancarias y medios de cobro. También se detectó el ingreso ilegal de teléfonos móviles a la cárcel para “trabajar” en estas estafas.

Policía de Neuquén y Río Negro trabajaron en conjunto.

Resultados y detenciones

En los allanamientos realizados en el barrio Valentina Sur (Neuquén), Centenario, barrio Tiro Federal (Roca) y dos pabellones del penal, se secuestraron nueve celulares, chips de distintas compañías, routers, tarjetas de billeteras virtuales y documentación de interés.

Dos mujeres, familiares directas de los internos investigados, fueron detenidas acusadas de colaborar en las maniobras delictivas. Los reclusos y cómplices identificados ya fueron notificados de su imputación.

La fiscal Díaz adelantó que el material incautado será clave para ampliar las formulaciones de cargos y desarticular por completo la red delictiva.