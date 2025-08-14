Detuvieron al presunto autor del crimen del joven en Cutral Co: las claves para su identificación. Foto: Gentileza La Voz

Con el barrio Belgrano todavía sacudido por otro hecho de sangre perpetrado este jueves por la mañana, la policía detuvo pasado el mediodía al presunto autor. La víctima, un joven de 28 años, murió producto de al menos una puñalada en el abdomen. El supuesto homicida, también es un joven de la zona.

La confirmación de la aprehensión llegó a Diario RÍO NEGRO desde la Fiscalía que coordina el fiscal jefe, Gastón Liotard. La formulación de cargos será este viernes por la mañana.

El aporte de vecinos fue clave

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 en el grupo 4, —ex450 Viviendas— y para lograr la rápida identificación del sospechoso, se debieron concretar varias entrevistas y también se utilizaron imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de particulares, que fueron aportadas por vecinos.

El presunto homicida fue identificado por las cámaras de seguridad de los vecinos. Foto: Gentileza La Voz

Una madrugada violenta

El comisario Walter Troncoso, de la DSI Cutral Co, informó que la policía recibió varios llamados telefónicos alertando sobre disturbios en la zona. Al llegar al lugar, el personal uniformado observó a un hombre que se desplomó mientras corría. Al interceptarlo, constataron que presentaba al menos una herida en el abdomen.

La víctima, de aproximadamente 28 años, fue trasladada a Neuquén capital para la realización de la autopsia.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30, en un pasillo que conecta con la calle San Luis. Cuando la policía arribó, el cuerpo del joven ya yacía en el suelo. Minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento.

La investigación está en pleno curso

La fiscal Mayra Febrer encabeza las tareas de investigación del caso, junto con efectivos de la Policía de Investigaciones, Criminalística, la comisaría 15 y el Comando Radioeléctrico.

Según se detalló, las entrevistas continúan y se aguardan resultados preliminares de la autopsia que revelarán la causa de muerte.