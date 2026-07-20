Cortó la tobillera, estuvo prófugo y cayó en Bariloche: seguirá preso hasta que definan la condena

El acusado fue recapturado durante un control vehicular y quedó alojado en un establecimiento penitenciario por orden judicial.

Un hombre que permanecía prófugo desde diciembre del año pasado fue detenido nuevamente en Bariloche y continuará en prisión preventiva en un establecimiento penitenciario hasta que se realice la audiencia en la que se definirá la pena que deberá cumplir por un robo agravado cometido en poblado y en banda.

La decisión fue adoptada este lunes por un juez de juicio, luego de que el imputado fuera recapturado durante un control vehicular realizado por personal de la subcomisaría 55, en la zona oeste de la ciudad. El hombre había sido declarado penalmente responsable junto a otro acusado el 27 de noviembre de 2025, aunque el proceso aún no concluyó porque resta celebrar la audiencia de cesura, instancia en la que se determina la pena.

Estaba con arresto domiciliario y cortó la tobillera

Según expuso el fiscal de feria durante la audiencia, el acusado cumplía prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico mientras avanzaba el proceso judicial.

Sin embargo, el 15 de diciembre abrió el dispositivo de control, abandonó el domicilio fijado por la Justicia y dejó de estar a disposición del proceso. A raíz de ese incumplimiento, el tribunal lo declaró en rebeldía y libró una orden de captura.

La detención se concretó este domingo, cerca de las 13:30, cuando efectivos policiales identificaron a los ocupantes de un vehículo durante un operativo de control. Al verificar los datos personales, constataron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente y procedieron a su detención.

La Fiscalía pidió que permanezca en un penal

Tras la recaptura, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se restablezca la prisión preventiva, pero esta vez en un establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial.

El fiscal sostuvo que el incumplimiento de la medida domiciliaria demostró que existía riesgo de fuga y remarcó la necesidad de asegurar la presencia del acusado para concretar la audiencia de cesura, pendiente desde el año pasado.

La defensa pidió otra oportunidad

La defensa oficial se opuso al pedido fiscal y solicitó que el imputado volviera a cumplir arresto domiciliario.

Como alternativas, ofreció una caución económica o un vehículo como garantía, además del compromiso del acusado de permanecer en la vivienda. También argumentó que el hombre tiene a su cargo el cuidado de su madre y de su hija adolescente.

Al hacer uso de la palabra, el propio imputado manifestó estar arrepentido por haber incumplido la medida cautelar. Reconoció que cortó la tobillera electrónica y pidió una nueva oportunidad para continuar el proceso desde su domicilio.

La resolución judicial

Al resolver el planteo, el juez de juicio consideró que el quebrantamiento del arresto domiciliario impidió que el proceso avanzara normalmente y valoró que resulta indispensable garantizar la presencia del acusado en las próximas instancias judiciales.

Por ese motivo, dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de captura —ya cumplida con la detención—, dispuso que el hombre permanezca alojado en un establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial y ordenó que la audiencia de cesura sea fijada una vez finalizada la feria judicial.