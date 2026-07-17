Enriquecimiento ilícito: un peritaje contable acerca a la causa contra Manuel Adorni a una nueva etapa

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el informe contable elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), una pieza considerada central en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El estudio busca determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y el nivel de gastos e inversiones detectados durante el período bajo análisis.

La Justicia analiza un informe clave sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Según detalló Infobae, el documento reconstruye la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para ello, examina bienes, ingresos, ahorros, inversiones, deudas y movimientos financieros, además de contrastar las declaraciones juradas con la evidencia reunida por la fiscalía.

Entre los aspectos más relevantes, la DAFI analizó operaciones en cuentas bancarias, billeteras virtuales y criptomonedas para identificar eventuales movimientos de fondos no declarados. También revisó gastos corrientes y extraordinarios, adquisiciones de bienes, préstamos, pagos en efectivo y la incorporación de activos que pudieran no contar con respaldo documental suficiente.

Durante la feria judicial, Pollicita estudiará junto a su equipo las conclusiones del informe y las denominadas «zonas grises» detectadas por los peritos. Esa evaluación será determinante para decidir los próximos pasos de la investigación.

Con esos elementos, el fiscal podría requerir a Adorni una justificación patrimonial, instancia prevista por el proceso para que explique las diferencias detectadas antes de resolver una eventual citación a declaración indagatoria.

La investigación se inició tras la detección de compras, remodelaciones de inmuebles, gastos millonarios en viajes y otras adquisiciones consideradas incompatibles con los ingresos declarados. La fiscalía también incorporó testimonios, facturas, remitos y conversaciones que, según la acusación, describen un nivel de vida superior al que permitían sus recursos conocidos.

Como parte de su defensa, Adorni sostuvo que parte de su patrimonio proviene de una inversión de USD 200.000 en Bitcoin realizada entre 2013 y 2014, operación que, según afirmó, le generó ganancias por unos USD 500.000.