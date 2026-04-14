Crimen de Ángel en Comodoro Rivadavia: dictan seis meses de prisión preventiva para la madre y el padrastro

Crimen de Ángel en Comodo Rivadavia: dictan seis meses de prisión preventiva para la madre y el padrastro

En una jornada cargada de tensión en los tribunales penales de Barrio Roca en Comodoro Rivadavia, la justicia dictó la prisión preventiva para la madre y padrastro como los principales sospechosos del homicidio de Ángel López, el niño de 4 años. La audiencia de control de detención, que se extendió por más de dos horas, reveló detalles crudos sobre el contexto previo familiar. La defensa de Mariela Altamirano y Michael González hablaron de los golpes que fueron evidenciados por la autopsia y describieron que hubo «coscorrones».

Un resultado de autopsia que estremece

Los fiscales a cargo de la investigación, Facundo Oribones y Diana Florencia Guzmán, presentaron las conclusiones preliminares de la autopsia, las cuales fueron determinantes para la decisión del juez. Según el informe forense, el cuerpo del pequeño presentaba al menos 22 golpes, todos localizados en la zona del cráneo.

Lo más alarmante para los investigadores es que estas lesiones fueron efectuadas entre 7 y 10 días antes de su muerte, ocurrida el pasado miércoles. Mientras la fiscalía sostiene que estas pruebas acreditan la responsabilidad directa de los imputados, la defensa oficial —ejercida por Vanesa Vera y Alejandro Varas— intentó justificar las marcas como «coscorrones» propinados en un supuesto contexto familiar normal.

La defensa también describió que Altamirano practicó tareas de reanimación «por 35 minutos». Lo que fue cuestionado teniendo en cuenta el tiempo que demoró en pedir ayuda.

La postura de los imputados: «Somos inocentes»

Durante el acto judicial, el padrastro del niño, Michael González, decidió declarar ante el estrado. «Nosotros también queremos saber qué pasó», afirmó, asegurando que tanto él como su pareja, Mariela Altamirano, son inocentes de los cargos que se les imputan.

Por su parte, Altamirano, madre de la víctima, optó por el silencio absoluto. Durante toda la audiencia se mantuvo con la cabeza gacha y el rostro cubierto para evitar ser captada por las cámaras y el público presente.

Ambos imputados custodiarios por la policía durante la audiencia.

El desgarrador pedido de justicia del padre biológico

Luis, el padre de Ángel, estuvo presente en los tribunales y expresó su profundo dolor. «Me lo mataron, quiero que se haga justicia», manifestó durante la audiencia. Tras conocerse la resolución judicial, el hombre calificó lo sucedido como «horroroso» y aseguró que el proceso confirma las sospechas que todos tenían sobre el maltrato que sufría el menor.

El abogado querellante, Roberto Castillo, coincidió en que existe abundante material probatorio para demostrar que la madre y el padrastro le dieron muerte al niño.

Altamirano no habló y se cubrió el rostro durante la audiencia.

Resolución judicial y plazos

El Juez penal Alejandro Soñis resolvió otorgar seis meses de prisión preventiva para ambos acusados por el delito de homicidio.

En el caso de Mariela Altamirano, la acusación es más gravosa debido al vínculo biológico con la víctima.

Se ha fijado un plazo de seis meses para concluir con la recolección de pruebas y elevar la causa a juicio.

El Jefe de Fiscales, Cristian Olazabal, adelantó que uno de los puntos cruciales a seguir desde la investigación es si exitió el agravante de alevosía.