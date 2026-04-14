Caso Ángel: imputarán a la madre y su pareja por la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

El niño había sido trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó en estado crítico con lesiones previas detectadas por los médicos.

La investigación por el crimen de Ángel López, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, tendrá este martes una instancia clave: la Justicia imputará formalmente a su madre y a la pareja de ella por el delito de homicidio. La audiencia de control de detención y apertura de la investigación se realizará a las 11 en los tribunales penales del barrio Roca. Allí, Mariela Altamirano y Michel Kevin González, detenidos desde el domingo, serán acusados como presuntos responsables del hecho.

Acusación y audiencia clave

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal jefe Cristian Olazábal, junto a Facundo Oribones y Diana Guzmán. La audiencia será dirigida por el juez penal Alejandro Soñis. Según trascendió, la imputación será por homicidio agravado por el vínculo. La defensa de los acusados estará a cargo de los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas.

La fiscalía fundamentó el pedido de detención en los resultados preliminares de la autopsia, testimonios y denuncias previas incorporadas al expediente.

Qué reveló la autopsia

El informe médico indicó que el niño ingresó el 5 de abril al hospital en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible.

Según precisaron fuentes oficiales, “el niño presentó traumatismos en la zona craneal”, mientras que los golpes “como máximo, serían de hace diez días atrás”.

El parte también consignó lesiones compatibles con violencia física, lo que contradijo la versión inicial brindada por la madre, quien había señalado que el menor se descompensó mientras dormía.

Testimonios y línea investigativa

La acusación se apoya además en testimonios de vecinos y allegados, quienes declararon sobre presuntos malos tratos y agresiones físicas sufridas por el niño.

En ese marco, el abogado querellante sostuvo que cuentan con un testigo clave que compromete al acusado. “Había violencia entre ellos y con los chicos”, afirmó.

Asimismo, indicó que existen elementos que serán incorporados durante la audiencia y que refuerzan la hipótesis de homicidio agravado.

Detenciones y situación actual

La detención de Altamirano y González se concretó el domingo por la noche. Ambos se encontraban bajo custodia en un hotel de la ciudad.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a una dependencia en Rada Tilly y el hombre a la Seccional Mosconi. La hija de ambos, de seis meses, quedó bajo resguardo.

Reclamos y contexto

El padre del niño, Luis López, cuestionó el accionar de la Justicia y sostuvo que su hijo “fue golpeado y torturado” antes de morir. También criticó el proceso que derivó en la restitución del menor a su madre.

En paralelo, la querella denunció amenazas a testigos y advirtió sobre posibles derivaciones en la investigación, mientras se espera la formalización de cargos en una causa que continúa en desarrollo.