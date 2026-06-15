Crimen de Demián Huenteao en Neuquén: elevan a juicio la causa por el ataque que terminó en homicidio

La audiencia de control de acusación definió el paso de la investigación a la etapa de debate oral y público.

Más de un año después del asesinato de Demián Huenteao, trabajador de un jardín de infantes de Neuquén, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio. Un tribunal colegiado será el encargado de juzgar al hombre acusado de haber matado al joven de 33 años y de intentar asesinar a otras cuatro personas durante un ataque a tiros ocurrido en el barrio Parque Industrial.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Juan Ignacio Guaita durante una audiencia de control de acusación. Además, el magistrado prorrogó por tres meses la prisión domiciliaria que el imputado cumple desde su detención, medida que no fue cuestionada por la defensa.

La acusación: cinco disparos tras una discusión por dinero

De acuerdo con la teoría presentada por la fiscal del caso, Lorena Juárez, el hecho ocurrió alrededor de las 0 del 10 de febrero de 2025 en el ingreso a un monoblock del barrio Parque Industrial.

Según la acusación, el imputado mantuvo una discusión vinculada a una deuda de dinero y luego abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar. La fiscalía sostuvo que realizó al menos cinco disparos a corta distancia.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Huenteao, quien fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde murió horas más tarde. Otro disparo rozó la cabeza de una de las personas que lo acompañaba y el resto de las víctimas sufrió lesiones en las piernas.

Tras la balacera, el acusado escapó junto a un familiar.

Homicidio y cuatro tentativas

Por estos hechos, la fiscalía atribuyó al imputado el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con cuatro hechos de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, la defensa no se opuso a la elevación a juicio. Sin embargo, adelantó que cuenta con una hipótesis diferente sobre lo ocurrido. “Tenemos una teoría alternativa a la manifestada en la plataforma fáctica de fiscalía, pero será en el juicio donde deberá acreditarse”, sostuvo.

Más de 40 testigos declararán en el debate

Como parte de la prueba presentada, el Ministerio Público Fiscal ofreció más de 40 testigos, entre efectivos policiales, médicos, peritos y las propias víctimas del ataque.

La defensa, por su parte, propuso cuatro testigos propios y acompañó parte de la prueba testimonial ofrecida por la acusación.

Con la elevación a juicio ya resuelta, un tribunal colegiado deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación y determinar la responsabilidad penal del acusado en uno de los hechos de violencia más graves ocurridos en la ciudad durante 2025.