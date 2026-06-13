Caso Agostina Vega: la defensa del segundo detenido niega cualquier vínculo con el crimen y cuestiona la prueba de ADN

El abogado de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, rechazó cualquier relación de su cliente con el crimen y cuestionó una de las pruebas que podría resultar determinante para la investigación.

Fassetta, de 47 años, permanece detenido acusado de encubrimiento agravado. Los investigadores sospechan que pudo haber tenido algún grado de participación en maniobras posteriores al asesinato de la adolescente de 14 años, debido a su vínculo con Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del femicidio.

En declaraciones a TN, el abogado defensor Eduardo Medina Allende sostuvo que es imposible que existan rastros genéticos de su cliente en el cuerpo de la víctima. “Es imposible que haya ADN de Fassetta debajo de las uñas de esa nena”, afirmó al referirse a los estudios realizados sobre muestras recolectadas durante la autopsia.

El letrado insistió en que su defendido no tuvo participación alguna en el hecho. “Sigo diciendo que Fassetta no tiene relación alguna con lo ocurrido”, remarcó.

Según explicó, Fassetta se encontraba trabajando durante la noche en la que habría ocurrido el crimen. “Comenzó a trabajar a las 21 y regresó a esa vivienda recién a las 11 de la mañana del domingo”, detalló.

Además, Medina Allende aseguró que su cliente no mantenía ninguna relación con la propietaria del vehículo que quedó bajo análisis de los investigadores. También indicó que conoció a Melisa Heredia, madre de Agostina, a través de Barrelier.

Respecto al audio enviado por la madre de la adolescente durante los momentos de búsqueda, el abogado sostuvo que existía una relación de confianza suficiente para que esa comunicación se produjera. “Mi cliente tenía la confianza necesaria como para tener esa conversación con ella”, señaló.

Quién es Osvaldo Fassetta

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Claudio Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Ambos se habrían conocido en el ámbito futbolero por su simpatía hacia Instituto.

Los investigadores sostienen que Fassetta residía temporalmente en la vivienda del barrio Cofico donde se presume que pudo haberse cometido el crimen. A través de su vínculo con Barrelier también habría tomado contacto con Agostina Vega y su madre.

Mientras avanza la investigación judicial, se espera que Fassetta sea indagado en los próximos días.