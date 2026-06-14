Secuestraron casi 11 kilos de cannabis y millones en efectivo: imputaron a un hombre en Chos Malal

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas conectadas entre sí y permitieron incautar sustancias, dinero y equipamiento utilizado para cultivo.

Un hombre fue imputado en Chos Malal por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización luego de que un allanamiento realizado el viernes permitiera secuestrar casi 11 kilos de marihuana, dinero en efectivo, sistemas de cultivo indoor y un arma de fuego en dos viviendas ubicadas en un mismo predio.

La formulación de cargos fue realizada durante la tarde de este sábado por el fiscal del caso Víctor Salgado, menos de 24 horas después de los procedimientos conjuntos llevados adelante por el Ministerio Público Fiscal y la Policía del Neuquén. La investigación apunta a determinar el alcance de una presunta actividad de comercialización de cannabis en la localidad del norte neuquino.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante la audiencia, el fiscal detalló que en el domicilio del imputado se secuestraron 10 kilogramos de cannabis sativa preparados para su distribución, además de diez plantas con un peso deshojado cercano a un kilo, 44 gramos de semillas y 31 plantines.

También fueron hallados tres sistemas indoor de cultivo equipados con iluminación, ventilación y termómetros, dos balanzas de precisión, cinco cámaras de vigilancia y $6.679.000 en efectivo. Gran parte del dinero estaba oculto en un entretecho del living, dentro de una bolsa de nylon y un bolso.

Según expuso Salgado, la sustancia se encontraba «en distintas etapas de producción, procesamiento y acondicionamiento», junto con elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento y la venta, como bolsas tipo Ziploc, recortes de nylon de distintos colores, frascos con cogollos y papeles para armado de cigarrillos.

Además, durante los procedimientos se secuestró una escopeta de caza de cañón simple, sin numeración visible, que se encontraba guardada en un maletín.

La acusación y las medidas cautelares

La Fiscalía atribuyó al acusado los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, ambos en calidad de autor.

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó que permaneciera detenido con prisión preventiva durante un mes por considerar que existían riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. También pidió el embargo de una billetera virtual vinculada al imputado.

El juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de tres meses. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso que el acusado se presente una vez por semana en la comisaría 24 durante ese período.

Además, le prohibió mantener contacto con otras personas que también son objeto de investigación en la causa. Respecto del embargo solicitado por la Fiscalía, el magistrado hizo lugar a la medida mientras dure la etapa investigativa.

Operativos simultáneos en Chos Malal y Cutral Co

Los procedimientos formaron parte de una serie de allanamientos realizados en Chos Malal y Cutral Co en el marco de investigaciones por presunta comercialización de drogas.

De acuerdo con información oficial, la droga secuestrada en ambas localidades tendría un valor estimado cercano a los 250 millones de pesos.

En Chos Malal participaron alrededor de 25 efectivos policiales y se concretaron allanamientos en tres inmuebles. Además de los casi 11 kilos de marihuana y las plantas de cannabis, se incautaron elementos para el fraccionamiento de sustancias y una importante suma de dinero en efectivo.

En paralelo, la División Antinarcóticos de Cutral Co realizó un procedimiento en el barrio Confluencia, donde secuestró 20 envoltorios de cocaína listos para la venta, marihuana y más de medio millón de pesos.

Investigación iniciada por denuncias

Las pesquisas comenzaron a principios de junio a partir de información obtenida mediante denuncias y aportes anónimos de vecinos, además de tareas de observación sobre presuntas maniobras de comercialización en espacios públicos.

Según se informó, esos datos permitieron identificar los domicilios investigados y solicitar las órdenes judiciales que derivaron en los allanamientos realizados durante el viernes.

La causa continuará ahora con distintas pericias sobre la droga, el dinero secuestrado y los elementos incautados, mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la actividad atribuida al imputado y a otras personas vinculadas al expediente.