Crimen de Dobra en Roca | Un menor se quitó la tobillera y desafió a la Justicia: ordenaron su internación

El menor imputado por el crimen de Julián Dobra en Roca se quitó la tobillera y la Justicia ordenó su internación en un centro especializado.

Este mediodía, la Fiscalía de Roca solicitó modificar la detención de uno de los menores imputados por el homicidio de Julián Dobra, tras confirmarse que se había quitado el dispositivo electrónico con el que cumplía arresto domiciliario. El episodio encendió las alarmas en el Ministerio Público y derivó en una rápida intervención judicial.

El pedido se realizó luego de que la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme) notificara a la Justicia que el joven había retirado el dispositivo. Horas después, la Policía acudió a la vivienda donde el menor cumplía la medida y desplegó un operativo con la Brigada de Investigaciones y la Unidad de Canes para intentar localizarlo.

La búsqueda y el regreso a su domicilio

A pesar del operativo, el adolescente regresó a su casa por la mañana siguiente. Sin embargo, el hecho de haber abandonado el control electrónico fue considerado una violación grave a la medida cautelar impuesta en agosto, cuando la Justicia dispuso el arresto domiciliario por considerar la existencia de peligro procesal.

«Pesa sobre el menor una imputación por un hecho grave, en calidad de partícipe primario. Con esta actitud, se suma ahora el riesgo de fuga«, argumentó el equipo fiscal durante la audiencia realizada este jueves. Por ese motivo, la fiscalía solicitó que el adolescente sea trasladado a un dispositivo cerrado bajo supervisión de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

La resolución judicial

La defensora pública de menores punibles adhirió al pedido de la fiscalía, señalando que “no se han encontrado otras medidas alternativas viables para garantizar el cumplimiento de la cautelar”. Tras escuchar los argumentos, el juez de Garantías resolvió a favor de la solicitud del Ministerio Público Fiscal y ordenó la internación del joven en un establecimiento especializado.

Esta decisión, tomada por el juez Julio Martínez Vivot busca garantizar la continuidad de la investigación judicial y evitar nuevos incidentes que puedan entorpecer el avance del proceso.

Un crimen que sacudió a Roca

El asesinato de Julián Dobra conmocionó a la comunidad roquense en abril pasado. El joven había desaparecido el 16 de ese mes, luego de salir de su departamento en calle General Paz al 2200 a bordo de su vehículo Suzuki Fun. Tras casi dos semanas de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado el 30 de abril en una zona de bardas al norte de la ciudad.

El informe preliminar de la autopsia determinó que Dobra recibió dos disparos en la cabeza con un arma calibre 22, uno de los cuales resultó mortal. Desde entonces, la causa avanza como una de las más graves y sensibles de los últimos años en la región, con 7 imputados: tres mayores y cuatro menores de edad implicados en la investigación.

Protección de la identidad de los menores

Durante la audiencia, la defensora reiteró el pedido a los medios de comunicación de respetar la prohibición de difundir datos o imágenes de los menores involucrados, en cumplimiento de las leyes nacionales 26.061 y 20.056, que protegen la identidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El juez interviniente instó a reforzar el cumplimiento de esa normativa, recordando que el resguardo de la identidad de los menores es un deber legal y ético que protege su integridad frente al proceso judicial y a la exposición pública.