Nuevo capítulo en el crimen de Julián Dobra en Roca: el séptimo detenido abre una trama cada vez más compleja

Efectivos de la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de Roca estuvieron en el allanamiento. Foto Gentileza.

La investigación por el crimen de Julián Dobra en Roca sumó un nuevo capítulo este jueves con la detención de un joven mayor de edad. El procedimiento se realizó en la zona norte de la ciudad y formó parte de un operativo que incluyó un allanamiento en el barrio Quinta 25.

Según fuentes cercanas a la causa, el sospechoso -de 18 años de edad- habría tenido participación en el marco de la desaparición y asesinato de Dobra, de 32 años. Por esa razón, se le formularán cargos y quedará ligado al proceso que investiga el crimen del joven.

Allanamiento en Quinta 25

La detención se concretó en inmediaciones de las calles Pasteur y El Carpintero, en un barrio donde se desplegó un fuerte operativo policial. La investigación apunta a que el detenido aparece en los videos difundidos en redes sociales, grabados después del asesinato, en los que también se observa a otros acusados manipulando armas y el vehículo de la víctima.

Estos registros fueron extraídos y analizados por el equipo forense de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), que juega un rol central en la recolección de pruebas digitales.

Una lista de imputados que sumará siete en total

Hasta ahora, la causa tenía seis implicados: tres adultos y tres menores, vinculados a la manipulación de armas y al uso del automóvil de Julián tras el crimen. La semana pasada, la Justicia resolvió extender la prisión preventiva y el arresto domiciliario de cinco de ellos (que habían sido detenidos en mayo), mientras que otro menor fue imputado en agosto y quedó bajo arresto domiciliario hasta octubre.

En la última audiencia, la querella había advertido sobre la posible participación de más personas en el hecho. Con esta nueva detención, esa hipótesis cobra fuerza y se amplía el alcance de la investigación.

Pruebas digitales y pericias clave

La investigación aún se encuentra en etapa preparatoria y tanto la fiscalía como la querella tienen dos meses para avanzar hacia un juicio. Hasta el momento, solo se logró abrir la mitad de los celulares secuestrados. El resto de los dispositivos fue enviado a Brasil, donde se aguardan pericias que podrían resultar decisivas.

Oscar Pineda, abogado querellante -junto Pablo Iribarren- que representa al padre de la víctima sostuvo que la causa se nutre de nuevas líneas de investigación a partir del análisis de la evidencia digital. También resaltó que aún faltan pruebas balísticas sobre el material recuperado del cráneo y cuero cabelludo de Julián.

Un crimen que conmocionó a Roca

El asesinato de Julián Dobra ocurrió pocos días después de su desaparición el 16 de abril pasado. El joven había salido de su departamento en la calle General Paz al 2200 a bordo de su Suzuki Fun, pero nunca regresó. Su familia denunció la desaparición y, tras casi dos semanas de búsqueda, su cuerpo fue hallado el 30 de abril en un sector de bardas al norte de la ciudad.

El informe preliminar de la autopsia determinó que Julián recibió dos disparos en la cabeza con un revólver calibre 22. Uno de los proyectiles fue letal y causó su muerte. Desde entonces, la causa avanzó como uno de los episodios más graves y aberrantes de los últimos años en la región.

La incógnita del móvil

Hasta el momento, la motivación detrás del crimen sigue siendo un interrogante. Ni la fiscalía ni la querella descartan que los nuevos elementos periciales permitan esclarecer este aspecto clave. Con siete personas involucradas, la causa se acerca al inicio de un juicio que promete ser seguido de cerca por toda la comunidad.

El caso Dobra no solo expuso la violencia del crimen, sino también la complejidad de una investigación que se va apoyando en pericias digitales, análisis balísticos y testimonios. El rápido desenlace judicial dependerá de la solidez de estas pruebas y de las nuevas líneas de investigación que se abran en las próximas semanas.