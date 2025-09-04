Crimen de Julián Dobra: confirman prisiones preventivas contra los cinco imputados

La fiscalía de Roca y las querellas intervinientes en la investigación por el homicidio de Julián Dobra solicitaron la extensión por dos meses más de las prisiones preventivas y demás medidas cautelares dispuestas contra los cinco imputados.

El equipo fiscal sostuvo que los acusados “intentaron borrar todas las pruebas, sin embargo, gracias a la vigencia de las prisiones preventivas, se ha avanzado con sólidos indicios”. Además, agregaron: “No hemos identificado durante este tiempo, y con lo que arrojan las pericias, ninguna circunstancia que permita morigerar las medidas cautelares. Por el contrario, lo que logramos fue incorporar más imputados y avanzar en las pruebas”.

La fiscalía fundamentó el pedido en los riesgos procesales, entre ellos el posible entorpecimiento de la investigación respecto de denunciantes, testigos y víctimas, así como en el peligro de fuga ante el avance de la causa.

Por su parte, los defensores —tanto la defensora penal de menores como el defensor público y los abogados particulares— solicitaron morigeraciones y plantearon medidas alternativas.

El juez de Garantías interviniente resolvió hacer lugar al pedido de la acusación y prorrogó todas las medidas cautelares. De este modo, se mantienen las prisiones domiciliarias con pulsera electrónica para los dos adolescentes imputados; la libertad ambulatoria con presentaciones en fiscalía y control mediante tobillera electrónica en General Roca para otro de los acusados; y la prisión preventiva en establecimiento carcelario para los dos restantes.

Debate por la publicidad de la audiencia

Antes de abordar el pedido de prórroga, el juez trató la cuestión de la presencia de los medios de comunicación en la audiencia, en cumplimiento de lo previsto por el Código Procesal Penal y las disposiciones del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La defensora penal de menores solicitó que la audiencia se desarrollara sin presencia de prensa, argumentando que “existen limitaciones a la publicidad cuando están en juego los intereses de menores de edad, más aún cuando se trata de imputados”.

El juez aceptó el planteo y resolvió restringir el acceso de los medios, decisión que motivó un recurso de revocatoria por parte de la fiscalía y la querella, quienes reclamaron que la audiencia fuese pública. Sin embargo, el magistrado mantuvo su resolución, priorizando la protección de los intereses de los menores involucrados.

Finalmente, el juez dispuso que la difusión de la información del caso se realice a través de las Áreas de Comunicación del Ministerio Público y del Superior Tribunal de Justicia.

Un crimen a sangre fría

El asesinato de Julián ocurrió posiblemente dos o tres días después de que desapareciera el 16 de abril pasado, según contaron fuentes con acceso al expediente.

El informe preliminar de la autopsia estableció que el joven recibió dos tiros en la cabeza, con un revólver calibre 22. Estableció que uno de los proyectiles fue el que causó su muerte. Dobra tenía 32 años.

La víctima había salido la tarde del 16 de abril pasado del departamento que alquilaba en un complejo, que está ubicado en la calle General Paz al 2200 de Roca. Se retiró en su auto Suzuki Fun, pero nunca retornó. Sus padres denunciaron pocos días después su desaparición. El cadáver fue hallado el 30 de abril último, en un sector de bardas, en la zona norte de Roca.