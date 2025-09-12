Imputan a otro joven por el crimen de Julián Dobra en Roca: quedó bajo prisión preventiva

El juez de Garantías de General Roca dispuso la prisión preventiva para un joven acusado en la causa por el homicidio de Julián Tomás Dobra de la Canal. La medida regirá hasta el 7 de noviembre y se fundamenta en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente respecto de testigos aún no declarados y en la magnitud de las diligencias pendientes.

Con esta nueva imputación, ya son siete las personas acusadas en el caso ocurrido entre el 17 de abril y el 3 de mayo pasados. De acuerdo con la acusación, la víctima murió tras recibir un disparo calibre 22 en la cabeza, lo que le provocó una lesión mortal. Su cuerpo fue hallado a fines de abril en un sector de las bardas, a unos 120 metros del inicio de la calle Defensa Catini.

La teoría de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que el nuevo imputado, junto con los demás acusados, colaboró con el autor material del hecho (aún no identificado) en la disposición del cuerpo, en el ocultamiento del arma homicida y en la destrucción de pruebas. Entre ellas, el automóvil de la víctima, que apareció días después incendiado en la cantera Áridos, al costado de la ruta provincial 6. Según la hipótesis investigativa, tres de los menores procesados y un mayor fueron quienes incendiaron el vehículo.

La calificación legal atribuida es la de homicidio simple doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de menores de edad, en carácter de partícipe primario.

La importancia de las pericias informáticas

Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó su acusación en actas de procedimiento, pericias, informes balísticos, la autopsia, testimonios, resultados de allanamientos, análisis de llamadas y múltiples informes de investigación. Además, un reporte de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) permitió vincular con equipamiento disponible en la provincia, al imputado con dos menores ya procesados mediante fotos, videos y mensajes.

En allanamientos recientes se secuestraron una motocicleta y un teléfono celular en la zona donde fue hallado el auto incendiado, así como otros cinco dispositivos móviles que serán peritados junto al celular de la víctima, recientemente desbloqueado en Viedma. Según la Fiscalía, el análisis de estas comunicaciones permitirá reconstruir las conversaciones previas y el plan criminal.

El imputado habría estado en el auto de Julián

La acusación también indicó que el imputado estuvo dentro del vehículo de la víctima antes de su muerte y que nunca se presentó a declarar de forma voluntaria. La brigada de investigación lo tenía identificado, pero demoró el allanamiento hasta asegurarse de poder concretar la detención.

Entre las pruebas pendientes figuran pericias sobre huellas y rastros vinculados a la motocicleta secuestrada, el análisis de los nuevos teléfonos, una reconstrucción virtual de los hechos y un estudio especializado sobre restos de pólvora en un laboratorio de Mendoza.

Tanto la querella particular como la institucional adhirieron al planteo del Ministerio Público sin mayores objeciones. La defensa, en tanto, no formuló oposición a los cargos.