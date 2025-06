Crimen de Valeria Lobos en Neuquén: por qué el acusado no será juzgado por femicidio

En octubre de 2024, Valeria Roxana Lobos fue herida de un disparo en Centenario. Murió tras agonizar casi dos meses en el hospital. El hecho estremeció a la comunidad, que desde entonces espera justicia. Sin embargo, el juicio que se aproxima no será por femicidio, como pretendía el Ministerio Público Fiscal, sino por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La jueza Carina Álvarez explicó que el agravante de femicidio fue descartado porque no estaba contemplado en la descripción de los hechos incluida en la acusación. Con firmeza, defendió el principio de legalidad y la necesidad de respetar el derecho de defensa en juicio.

«No toda muerte de una mujer es un femicidio», dijo la jueza

Durante la audiencia, la magistrada explicó que para calificar un homicidio como femicidio debe probarse que ocurrió en un contexto de violencia de género. En este caso, tanto la Fiscalía como la querella omitieron en su acusación hechos concretos que evidenciaran esa situación previa.

«No se puede ir a juicio a probar un femicidio si no se acusó un femicidio. No se puede juzgar a alguien por lo que le hizo a sus anteriores parejas. Nuestro sistema penal es de acto, no de autor», expresó Álvarez. Y recordó que ella ya había modificado la calificación legal en una audiencia previa, en la que el fiscal no incluyó elementos que permitan hablar de violencia de género estructural o sostenida.

Será un juicio sin jurado y con prueba acotada

La jueza también resolvió que el juicio se realice ante un tribunal colegiado y no por jurado popular. Fundó esa decisión en que el imputado ya asumió la responsabilidad penal del hecho, y un proceso por jurados, en ese marco, sería «un despropósito».

«Eso no es tutelar efectivamente a las víctimas, es generar falsas expectativas», dijo la jueza. Además, excluyó de la prueba los testimonios de 37 personas que consideró sobreabundantes, entre ellos, exparejas del imputado.

«Sólo los hechos controvertidos necesitan ser acreditados. La prueba que voy a admitir no es para acreditar el hecho ocurrido, sino para confirmar la autoría ya asumida», explicó.

Las críticas de la jueza a la Fiscalía por insistir con el femicidio

Con dureza, Álvarez cuestionó al titular de la acción penal por insistir en el encuadre de femicidio. «Me llama poderosamente la atención y no alcanzo a comprender la intencionalidad del fiscal de hacer oídos sordos a lo dispuesto por esta magistrada«, señaló.

Dijo que el Ministerio Público presentó pruebas dirigidas a sostener una calificación que ya había sido rechazada y consideró que esa insistencia «raya la mala fe procesal».

Un crimen, una agonía y una familia que busca justicia

El hecho ocurrió tras una discusión en una vivienda de Centenario. El acusado disparó con un arma de fuego casera y dejó gravemente herida a Valeria. Fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde permaneció internada hasta el 18 de diciembre, cuando murió por las secuelas del disparo.

En un emotivo cierre de audiencia, la jueza se dirigió a los padres de la víctima: “Como madre, no puedo imaginar el dolor que están padeciendo. Tampoco el de Roxana, 60 días agonizando por este hecho tan salvaje”.

Recalcó que el juicio debe ser justo y respetar la legalidad: “al Estado neuquino le cabe una obligación, que es garantizar un juicio justo”.