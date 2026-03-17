Cristina Kirchner declaró y volvió a cuestionar la Causa Cuadernos: “Es convalidar la mafia”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra la denominada Causa Cuadernos y aseguró que el expediente “es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, tras declarar este martes en los tribunales de Comodoro Py.

La actual titular del Partido Justicialista se expresó a través de la red social X, donde compartió un video de su abogado, Carlos Beraldi, en el que expone “cuatro casos” que, según sostuvo, evidencian “prácticas mafiosas” en la investigación.

En su publicación, la ex mandataria apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, a quienes vinculó con maniobras irregulares en el desarrollo de la causa.

“Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Stornelli que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido”, afirmó Kirchner, quien también denunció supuestas tareas de espionaje ilegal y vulneración de garantías constitucionales.

Además, señaló que existen fotografías y audios que, según su postura, respaldan estas acusaciones, y remarcó que en el juicio oral contra D’Alessio —cuya sentencia se dictó en septiembre del año pasado— los jueces consideraron que el vínculo entre el falso abogado y el fiscal era un “activo muy valioso de la asociación ilícita”.

La ex presidenta ya había planteado estos argumentos durante su declaración ante el tribunal, en una audiencia presencial obligatoria, pese a que actualmente cumple prisión domiciliaria en su domicilio del barrio porteño de Constitución, en el marco de la condena recibida en la Causa Vialidad.

“La Causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, concluyó.