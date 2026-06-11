Cuadernos: Roberto Baratta pidió ampliar su indagatoria y cruzó con dureza a Roberto Lavagna

El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, pidió ampliar su indagatoria para refutar las declaraciones del exministro de Economía Roberto Lavagna y de la exesposa de Oscar Centeno, Hilda Horovitz, en el marco de la Causa Cuadernos.

Baratta negó vínculos con la exesposa de Centeno y calificó a Lavagna de «hipócrita»

Los puntos principales de su descargo judicial se basan en que «nunca tuvo relación» ni ningún tipo de comunicación personal con la exmujer de Centeno, mientras que calificó al extitular de Economía de «hipócrita».

Respecto a Horovitz, sostuvo que los mensajes expuestos en el juicio, donde ella le reclamaba dinero a cambio de silencio, fueron unilaterales, durante un lapso de dos años, y que nunca le contestó.

Al mismo tiempo, desmintió haberle enviado fotografías y rechazó la acusación de la mujer sobre supuestas imágenes de un bolso con bandas elásticas; sostuvo que los intentos de Horovitz fueron «maniobras» para exigirle dinero a cambio de su silencio, debido a que estaba al tanto de las actividades de su exmarido.

Por otra parte, sostuvo que Lavagna «es un hipócrita» y afirmó que en su rol de subsecretario nunca estuvo al tanto de un posible informe del Banco Mundial, que advirtiera sobre irregularidades en las licitaciones de Vialidad: «¿(El Banco) hubiese continuado financiando obras viales luego de 2005 si se hubiese verificado la cartelización?», cuestionó Baratta.

Por último, argumentó que, si existían irregularidades en los presupuestos o en los contratos, la supervisión debió haberla realizado la propia cartera de Economía, que comandaba Lavagna, y no el Ministerio de Planificación Federal.

NA