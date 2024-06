Cuál es la situación escolar del adolescente que mató a Juan Caliani en Neuquén

El adolescente que aceptó su responsabilidad en el homicidio del periodista Juan Caliani debe cumplir un tratamiento que incluye retomar sus estudios secundarios. Sin embargo, el Consejo Provincial de Educación hizo saber a través de la dirección de Nivel Medio que no lo aceptará en sus establecimientos. «Es grave que se manejen así, es al revés de lo que dice la ley», afirmó el defensor de los derechos del Niño, Niña y el Adolescente, Lautaro Arévalo.

«Lo ponen en una situación de enfermedad, pretenden mandarlo a la casa, cuando el objetivo es lograr que sea parte de la comunidad, que entienda las reglas de convivencia», explicó Arévalo en diálogo con diario RÍO NEGRO.

El equipo de libertad asistida «viene trabajando, se hicieron entrevistas, se armó un plan, se coordinaron acciones con Salud, se hace el acompañamiento con la familia, pero hoy estamos trabados con Educación», dijo.

El adolescente tiene 16 años y cursó hasta cuarto año. En 2023 se lo registró en el sistema penal juvenil por un delito contra la propiedad y se pidió un informe al Consejo Provincial de Educación que resultó más bien formal. Este año, luego del crimen del periodista ocurrido el 1 de abril, el panorama cambió.

Clases virtuales

«Ahora nos dicen que para garantizarle la educación lo tienen que hacer desde el domicilio, de manera virtual», explicó Arévalo, que el defensor en Cutral Co y está subrogando en Neuquén.

«Lo quieren excluir, mandarlo a la casa, que es todo lo contrario de lo que él necesita. El objetivo es que sea parte de la comunidad, que entienda las reglas de convivencia», indicó el funcionario.

Esta actitud «es sacarse el lazo y decir ‘esto me quema, a mí no me corresponde, te lo dejo a vos’. Pensar que de esta manera se garantiza el derecho a la educación está muy lejos de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño».

«Sin fundamentos»

Arévalo dijo que la educación «tiene que ser en función del interés del adolescente, no de la escuela. No encontramos ningún fundamento para decir que lo mejor para él es la virtualidad».

«Es grave cómo manejó el tema Educación, no comprende el paradigma de los derechos, y ellos son un actor esencial. Esto es un retroceso. Resuelven el tema expulsando», indicó.

Arévalo pidió una reunión con la ministra de Educación, Soledad Martínez; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; representantes de Nivel Medio y vocal por la comunidad, para tratar el tema.