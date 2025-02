¿Cuántos detenidos hay por los incendios en El Bolsón?: cronología de arrestos y liberaciones

La investigación de los incendios en El Bolsón sigue en curso. La Justicia de Río Negro confía en que las detenciones recientes y las pruebas recabadas ayuden a esclarecer lo sucedido y a determinar las responsabilidades en estos hechos que causaron gran devastación. Sin embargo, la situación también se vio enturbiada por confusiones y falsas denuncias que resultaron en la liberación de personas injustamente acusadas. A continuación, te detallamos los casos más relevantes hasta el momento.

Desde el inicio de los incendios en la zona de El Bolsón, la cronología de arrestos y liberaciones de personas sospechadas de estar involucradas en los hechos fue un punto de controversia y debate. El recorrido detallado por los principales hechos vinculados a las detenciones y sus posteriores resoluciones judiciales.

Un fuego que avanza en El Bolsón y una investigación que busca responsables

Mientras las llamas avanzan y el humo cubre los cielos de la Comarca Andina, la Justicia avanzó en una investigación que ya tiene a dos detenidos con prisión preventiva. Ambos enfrentan cargos graves por su presunta participación en la generación de diferentes focos ígneos. Otros 8 sospechosos fueron liberados tras la falta de pruebas.

El 5 de febrero de 2025, las autoridades detuvieron a tres personas sospechadas de iniciar focos ígneos en la región. Sin embargo, tras las primeras indagatorias, dos de ellas fueron liberadas por falta de pruebas concluyentes.

El que sí quedó detenido fue identificado como Nicolás Heredia. Se trató de un hombre señalado por testigos como presunto responsable de iniciar focos ígneos. En ese momento, el Ministerio Público Fiscal de la provincia ordenó su arresto preventivo mientras se realizaban las pericias pertinentes en la zona afectada.

Heredia, de 31 años, oriundo de Neuquén, pidió declarar durante la audiencia de formulación de cargos realizada este viernes. Allí nombró a personas, entre ellas a un trabajador del intendente, Bruno Pogliano y brindó detalles de cómo llegó a la zona ubicada en la confluencia de los ríos Azul y Blanco.

Dijo que el pasado 5 de febrero se encontraba en Wharton. «Ese día yo estaba llevando a los pibes de los pozones, que están en un camping arriba».

«Yo cuando bajé tenía mi mochila llena de comida, sándwiches, frutas, todo eso» y explicó que eran insumos para llevar a la zona donde prestaba colaboración ante los efectos de los incendios.

«Estaban los dos y me preguntan qué hacía y les dije que estaba esperando a los otros chicos de los pozones y ahí me dicen, no subite a la camioneta que te llevamos para Wharton y ahí me detienen y me tiran una botella con nafta», agregó a su declaración.

Respecto al recipiente con líquido inflamable que se encontró, aseguró que «supuestamente yo la llevaba, pero nunca toqué ni nada, en mi mochila solo tenía comida». El hombre aclaró, por preguntas del propio abogado defensor Nelson Vigueras, que llegó a El Bolsón de vacaciones y que se alojaba en un camping junto a Fabian Paso, uno de los detenidos que fue liberado recientemente.

El juez finalizó la audiencia formulando los cargos por «incendio en grado de tentativa», dio como plazo de investigación cuatro meses y accedió al pedido de la fiscalía ordenando la prisión preventiva por un mes (hasta el 7 de marzo), entendiendo que puede existir un entorpecimiento del imputado en la investigación.

Un malentendido que terminó con la liberación de seis sospechosos

En medio de la tensión y la devastación que provocan los incendios, la Justicia quedó en el centro de la polémica tras la detención y posterior liberación de un grupo de jóvenes acusados injustamente de iniciar un foco ígneo en Mallín Ahogado.

Cinco mujeres y un hombre, todos residentes de Lago Puelo y dedicados a la bioconstrucción y el trabajo comunitario, fueron detenidos entre el jueves y el viernes pasados, acusados de haber provocado un incendio intencional el domingo 2 de febrero en una chacra en la zona de Mallín Ahogado. La noticia corrió como pólvora en la región, generando indignación y sorpresa entre quienes conocían a los jóvenes.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, y el fiscal jefe, Martín Lozada, presentaron como prueba principal el testimonio de cuatro personas que aseguraban haber visto al grupo de jóvenes en el lugar del incendio.

Sin embargo, la defensa de los acusados, ejercida por el defensor oficial, solicitó al juez que rechazara la formulación de cargos, argumentando que se trataba de un malentendido y que no existían pruebas concretas que vincularan a los jóvenes con el inicio del fuego.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de garantías de Bariloche, Ricardo Calcagno, decidió rechazar la formulación de cargos de la fiscalía y ordenó la inmediata libertad de los jóvenes.

El último detenido fue acusado de intentar provocar un incendio en un bosque urbano de El Bolsón

En las últimas horas, un nuevo arresto tuvo lugar, sumándose a la lista de personas bajo investigación por su presunta implicación en los devastadores incendios que asolan la región.

Jorge Ernesto Hermosilla, residente de El Bolsón, fue detenido este domingo tras ser acusado formalmente por intentar provocar un nuevo foco de incendio en un predio boscoso de la ciudad. El incidente, que tuvo lugar el sábado 8 de febrero, no está relacionado con los incendios que han afectado la región durante más de una semana.

Según la teoría de la fiscalía, el plan de Hermosilla se vio frustrado cuando un hombre que pasaba a caballo lo sorprendió y lo obligó a apagar las llamas. Gracias a un video que circuló por redes sociales y al reconocimiento de una vecina, la policía pudo identificar y detener a Hermosilla.

Durante la audiencia, el fiscal presentó pruebas que vinculan a Hermosilla con el intento de incendio, incluyendo el video del incidente y el testimonio de testigos. Además, se reveló que Hermosilla tiene antecedentes penales por un delito contra la integridad sexual y que padece epilepsia, condición que se ve agravada por el consumo de alcohol.

El juez de garantías Ricardo Calcagno aceptó la imputación y dictó la prisión preventiva de Hermosilla por un mes, hasta el 10 de marzo de 2025. Esta decisión se basa en la necesidad de evitar el entorpecimiento de la investigación y proteger a los testigos.