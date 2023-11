Cuarto intermedio para la causa de la muerte de la joven en el choque en la ruta al cerro Catedral

El juez Juan Pablo Laurence dispuso un cuarto intermedio en la causa por la muerte de Verónica Nicolás a principios de septiembre durante una colisión en la ruta de acceso al centro de esquí del cerro Catedral. La próxima audiencia en la que se definirá si el único imputado, Lucas Olivares, accede a la suspensión del juicio a prueba, se llevará a cabo a mediados de febrero.

La víctima tenía 30 años y murió al salir despedida de una Renault Kangoo, en la que se desplazaba junto a otras tres personas. Ese vehículo chocó contra el Jeep que conducía Olivares en una de las curvas y debido al impacto, perdió el control y terminó volcando sobre una de las banquinas.

Luis Terán Frías, el abogado defensor de Olivares, solicitó la suspensión del juicio a prueba, argumentando que está desempleado y vive con sus padres debido a su situación económica. Propuso que su defendido realice tareas comunitarias en una iglesia, pintando, cortando el pasto y asistiendo a las personas e situación de calle que concurren a las duchas comunitarias.

«Entendemos la gravedad de la situación y el resultado al tratarse de un delito culposo. Esto no repara ni por cerca cualquier tipo de daño. Hay cuestiones irreparables. Pero desde el punto de vista de la justicia, es una solución viable para la causa penal«, remarcó el abogado defensor.

Sin embargo, el abogado querellante Martín Domínguez se opuso a que Olivares acceda al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. «No conocemos su situación económica, patrimonial. No sabemos si tiene empleo. Estamos ciegos. La querella no tiene documentación que acredite su capacidad económica», manifestó Domínguez.

Planteó también que el trágico suceso ocurrió apenas dos meses atrás. «Por decoro y humanidad, la familia está llorando su pérdida y Olivares quiere salir caminando de la causa a menos de dos meses de los hechos. Podríamos darle a los deudos de la víctima un tiempo prudencial para que lloren a su ser querido«, subrayó. En este sentido, pidió que la situación procesal de Olivares recién se analice el año próximo.

El fiscal Tomas Soto coincidió con el planteo de la querella y recordó que el plazo de la investigación se fijó hasta el 25 de febrero. «La querella necesita acreditar la situación patrimonial. Por eso, me ofrecí a librar los oficios correspondientes a la Afip y a Oitel. Esto no se toma como negativa, pero falta información. Y lo cierto es que no causa ningún perjuicio porque la investigación está fijada hasta febrero», dijo.