De Viedma a Brasil: el conmovedor fallo judicial que permitirá a una adolescente irse de viaje de egresados

Una reciente medida judicial emitida desde Viedma autorizó a una adolescente a salir del país para realizar su viaje de egresados a Brasil. La resolución permite que la joven cumpla su sueño de compartir la experiencia con sus compañeros, a pesar de no conocer a su padre, no mantener contacto con su madre biológica, y de encontrarse bajo guarda judicial desde la primera infancia.

La adolescente, con el patrocinio de una abogada del niño, promovió la acción judicial para obtener el permiso necesario, ya que la ausencia de vínculo familiar le impedía obtener la documentación para el viaje.

La solicitud se centró en la autorización para viajar con su curso de quinto año al destino brasileño, en el marco de una propuesta organizada por una empresa de turismo estudiantil.

El proceso judicial en Viedma y la búsqueda de la progenitora

El itinerario previsto incluye la partida desde Viedma en los próximos días y el regreso a fin de mes. El viaje contempla traslados terrestres y aéreos, la compañía de coordinadores responsables y alojamiento previamente contratado.

Durante el proceso judicial, se confirmó la ausencia de vínculo de la joven con su familia biológica. Ante la imposibilidad de localizar a la progenitora y la cercanía de la fecha de salida, el juzgado debió ordenar la publicación de edictos y solicitar la intervención de la Defensora de Menores e Incapaces, agotando todas las instancias legales.

Un informe del equipo técnico interdisciplinario fue clave para la decisión de la jueza. El equipo concluyó que la joven posee la madurez emocional, los recursos personales y la autonomía progresiva suficientes para comprender el alcance de su decisión. El estudio también destacó que el viaje se encuentra debidamente organizado y resulta adecuado para su etapa evolutiva.

La jueza, al dictar el fallo, valoró especialmente este principio, previsto en el Código Civil y Comercial y en la normativa de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se consideró que la solicitud fue formulada de manera fundada y proporcionó información precisa sobre el destino, la duración y la finalidad del viaje.

En este marco, la resolución judicial hizo lugar al pedido y otorgó la autorización para que la adolescente viaje al exterior en las fechas programadas, acompañada por los coordinadores de la empresa de turismo.