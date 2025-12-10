SUSCRIBITE
Viajes y Turismo

Vuelos en Neuquén: se incrementó el movimiento aéreo en noviembre, cuáles fueron los datos por aeropuertos

Desde el ministerio de Turismo difundieron que hubo un 12% más de pasajeros en comparación del mismo mes del año pasado.

Redacción

Por Redacción

Más vuelos en los aeropuertos neuquinos. Foto: Neuquén informa.

Más vuelos en los aeropuertos neuquinos. Foto: Neuquén informa.

Los aeropuertos Presidente Perón y Chapelco registraron 144.963 pasajeros transportados durante noviembre de 2025, un 12% más que en el mismo mes del año anterior. En lo que va de 2025, la provincia de Neuquén acumuló más de 1,5 millones de viajeros.

Vuelos: cuántos pasajeros se registraron en cada aeropuerto de Neuquén

De acuerdo a datos oficiales del ministerio de Turismo, el movimiento aéreo en Neuquén registró 144.963 pasajeros transportados, cifra que representa un 12% de aumento respecto del mismo mes de 2024.

El Aeropuerto Internacional Presidente Perón, en la capital neuquina, concentró la mayor actividad con 123.645 pasajeros, lo que implica un crecimiento del 15% interanual. Por su parte, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco movilizó 21.318 pasajeros, consolidando su rol estratégico para el corredor turístico del sur provincial.

En términos acumulados, entre enero y noviembre de 2025 los dos aeropuertos neuquinos alcanzaron un total de 1.573.956 pasajeros, lo que significa un incremento del 25% respecto del mismo período del año anterior.

Aumento de vuelos en Neuquén: lo vinculan al turismo

Al respecto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo que “el crecimiento del movimiento aéreo confirma la expansión de la segunda economía de Neuquén: el turismo. En lo que va del año, más de 1,5 millones de pasajeros circularon por nuestros aeropuertos, consolidando una conectividad que crece en frecuencias y destinos”.

Agregó que “este dinamismo también se proyecta afuera: en cada foro internacional donde Neuquén es protagonista por Vaca Muerta, empieza a destacarse nuestro potencial turístico. Es una oportunidad para atraer inversiones, diversificar la economía y fortalecer el desarrollo de todas las regiones. Neuquén avanza hacia una conectividad más moderna, abierta al mundo y preparada para su propio crecimiento”.


Temas

Aeropuertos

Aviones

Neuquén

Vuelos

Los aeropuertos Presidente Perón y Chapelco registraron 144.963 pasajeros transportados durante noviembre de 2025, un 12% más que en el mismo mes del año anterior. En lo que va de 2025, la provincia de Neuquén acumuló más de 1,5 millones de viajeros.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios