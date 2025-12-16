Sin colectivos ni escalas: egresados del Alto Valle vuelan directamente a Brasil desde Neuquén

El aeropuerto de Neuquén capital será escenario esta semana de una nueva modalidad de transporte aéreo para la región: dos vuelos chárter cargados con egresados de escuelas secundarias del Alto Valle partirán de manera directa a Brasil.

Dos vuelos chárter sin escalas: egresados de Neuquén se dirigen a Brasil este diciembre

Hernán Gentile, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Neuquén, indicó a Diario RÍO NEGRO que los aviones saldrán este 18 y 19 de diciembre, en una ruta sin escalas hacia Florianópolis.

Según explicó el funcionario, la iniciativa fue organizada por los mismos padres de los jóvenes y dos agencias de viaje de Neuquén y Río Negro, con el objetivo de lograr una conexión rápida.

«Con un paquete común, el vuelo a Buenos Aires y luego a Brasil les salía incluso un poco más, además de que tenían que hacer una escala de al menos tres horas», indicó Gentile.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el pasaje, considerando ida y vuelta, tuvo un costo cercano a los 700 dólares por persona. Las aeronaves saldrán desde Neuquén capital hacia territorio brasileño, sin ninguna parada de por medio.

Viajes de egresados desde Neuquén a Brasil, sin escalas: cuáles son los requisitos

Los estudiantes podrán completar los trámites necesarios para salir del país desde los mismos puestos de Migraciones en el aeropuerto neuquino. Allí la dirección posee cuatro boxes, disponibles tanto para partidas como para arribos.

En cuanto a los requisitos, el responsable del área dijo que, en el caso de los menores de 18, se les pedirá un permiso expreso de sus padres, validado por un juez de Paz, un escribano o la sede de Migraciones en Neuquén.

También se les solicitará la última versión del DNI o el pasaporte internacional que tengan disponible al momento de realizar el viaje.

Uno de los vuelos fue contratado a la aerolínea Jetsmart, con capacidad para transportar cerca de 160 pasajeros. El otro se alquiló a Aerolíneas Argentina para llevar a poco más de 200 personas.

Ambos aviones trasladarán, especialmente, estudiantes de escuelas privadas de Neuquén y Río Negro, junto a los adultos responsables que hayan sido elegidos para que los acompañen y personal de la empresa de viajes.

Gentile aseguró que en la zona no existían casi antecedentes de este tipo operaciones y comentó que, con esta primera experiencia, ya existen consultas para repetirla el año que viene, con nuevos vuelos de egresados.

Conexión con Chile y otra ruta internacional en análisis

Latam anunció el mes pasado la reapertura de su ruta internacional entre el aeropuerto de la capital neuquina y Santiago de Chile. La conexión funcionará con cuatro frecuencias semanales y estará disponible desde marzo del año que viene.

Para el representante de Migraciones, se trata de una «gran noticia», sobre todo si se considera que Neuquén «no tenía vuelos internaciones directos desde hacía seis años«.

Indicó que la aerolínea de capitales chilenos también podría sumar vuelos directos a Lima, en Perú, a través de su filial en ese país. Igualmente, aclaró que ese servicio todavía «está en tratativas».

Sobre el final, destacó las tareas de modernización que se planean realizar en la terminal aérea local, así como también el impulso de conectividad que está recibiendo la provincia «a partir de Vaca Muerta» y la política aerocomercial que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.