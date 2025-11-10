Condenaron al hombre que mató a su hijo en un incendio intencional en Neuquén

En una audiencia realizada este viernes en la Ciudad Judicial de Neuquén, un tribunal colegiado condenó a Federico Costich a 11 años de prisión efectiva por los hechos ocurridos en marzo de 2024, en los que resultaron víctimas sus propios hijos. El adelanto del veredicto fue leído ante la presencia de las partes, y la sentencia completa será notificada dentro del plazo legal.

Durante el juicio de cesura, la fiscal del caso, Lucrecia Sola, reiteró el pedido de 20 años de prisión, pena que ya había solicitado en una audiencia anterior. En aquella oportunidad, otro tribunal había declarado nulo el acuerdo de determinación de la pena, lo que derivó en una serie de planteos judiciales y en la intervención del tribunal de impugnación, que finalmente ratificó la validez del proceso y ordenó reanudar la audiencia.

El nuevo debate estuvo encabezado por los jueces Juan Manuel Kees, Lucas Yancarelli y Juan Guaita, ante quienes la fiscalía sostuvo que los hechos debían considerarse dentro de un contexto de violencia de género y maltrato infantil. Tanto la fiscal Sola como la querella coincidieron en que la pena debía reflejar la gravedad del daño causado.

Los jueces, sin embargo, resolvieron imponer una condena de 11 años de prisión, decisión que marcará el cierre de una causa que se extendió durante varios meses debido a las discusiones procesales sobre la determinación de la pena.

Pasará 11 años por el crimen de su hijo en el barrio Cumelén. Foto: Cecilia Maletti

Los hechos imputados

Según la acusación de la fiscalía y la querella, el primer hecho ocurrió el 24 de marzo de 2024 en la vivienda de Costich. Ese día, el acusado agredió físicamente a su hija, la mantuvo encerrada y le provocó quemaduras en el rostro tras rociarla con insecticida y prenderle fuego.

El segundo episodio tuvo lugar dos días después, el 26 de marzo, en el mismo domicilio. Costich, bajo los efectos del alcohol y las drogas, inició un incendio intencional mientras su hijo dormía en la planta alta de la vivienda. El fuego se propagó rápidamente y el niño murió a causa del siniestro.

Por estos hechos, Costich fue declarado responsable de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada (primer hecho), y de estrago doloso seguido de muerte (segundo hecho). La condena quedó fijada en 11 años de prisión efectiva, mientras las partes aguardan la lectura completa de la sentencia.