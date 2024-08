Denuncia de Fabiola Yañez: ¿Por qué aún no se publica la entrevista a Alberto Fernández en El País?

Con el correr de las horas, las expectativas por la entrevista que concedió Alberto Fernández al diario español El País aumentan. Pero, ¿por qué aún no se publicaron las declaraciones del exmandatario sobre la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez?

Ni el prestigioso medio ni el expresidente se refirieron públicamente por el atraso de la publicación.

Según informó el canal C5N, se trataría de una decisión de los abogados de Fernández que no quieren continuar mediatizando el hecho. «Los abogados no querían que hubiera una jugada mediática en medio de una delicada situación judicial. Por eso no salió el sábado, no salió hoy y en principio me dicen que no va a salir«, indicaron.

En tanto, los periodistas Luis Majul y Sandra Borgui sostuvieron que se debe a una decisión editorial. «Según la información que acabamos de recibir de fuentes confiables, la Editora de Género de El País de España recomienda que no se publique la entrevista a Alberto Fernández hasta que no se obtenga, antes, la palabra de Fabiola Yañez», escribió en su cuenta de X el comunicador de La Nación.

«Es un escándalo interno«, precisó por su parte la exconductora de TN. Borgui destacó que además de la negativa de la ex primera dama de hablar con el medio español, la nota con Fernández es fuertemente resistida por la sección de género.

Según trascendió, la entrevista se realizó el viernes en la intimidad del departamento en el que el expresidente vive en Puerto Madero. Se trató de un artículo netamente escrito y no en formato audiovisual —como si fue la nota a Fabiola Yañez en Infobae—.

El diálogo fue encabezado por los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera (corresponsal de El País en Buenos Aires) quienes estuvieron reunidos durante una hora y cuarto con Fernández.

Alberto Fernández contó su versión: qué dijo de la denuncia de Fabiola Yañez, según inédita entrevista

El expresidente Alberto Fernández salió a defenderse de la denuncia por violencia de género hacia Fabiola Yañez, mientras aún se espera la difusión de su entrevista con el diario español El País.

Según consignó el portal «El Cohete a la Luna«, Fernández negó rotundamente haber golpeado a la ex primera dama. Y explicó que las fotos donde se ve a Yañez con hematomas se debió a «un tratamiento estético contra las arrugas».

El medio evitó incluir citas textuales, debio a un acuerdo que impide la difusión de la entrevista hasta tanto no se publiquen las declaraciones del exmandatario en diario español. «Una fuente explicó que El País tiene un protocolo en casos de violencia de género, por el cual antes de publicar la versión del denunciado, debe comunicarse con la presunta víctima. Cuando quedó claro que El País no incluiría la nota tampoco en la edición de hoy, como había asegurado el ex presidente, ya era tarde para detener esta entrevista, que por esa serie de alternativas resulta ser la primera manifestación in extenso de Fernández«, detalló el inédito artículo escrito por Horacio Verbitsky.

En cuanto a la idea del hematoma derivado por una cirugía, el medio realizó una consulta a varios profesionales de la salud. «Algunos médicos sugirieron que el hematoma podría ser consecuencia de una reacción alérgica a un medicamento, otros señalaron que la apariencia del moretón se asemeja más a la de una lesión contusa, típica de un golpe», señalaron.

«Por si a alguien le interesa, El Cohete le cree a la víctima de violencia de género y aborrece esas agresiones, pero no declina su apego a la presunción de inocencia de un acusado en una causa que recién se inicia y a la valoración cuidadosa de las pruebas«, ampliaron en un tramo de la nota.