Fabiola Yañez, tras la denuncia contra Alberto Fernández: «Tengo miedo de volver a mi casa»

Tras denunciar a Alberto Fernández por violencia física y «terrorismo psicológico», la ex primera dama Fabiola Yañez rompió el silencio en una entrevista que se conocerá esta noche y además de asegurar que los videos junto a Tamara Pettinato en Casa Rosada «son poca cosa» en comparación con otros episodios, señaló que el exmandatario la «amenazó» durante «dos meses» con quitarse la vida.

«Esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar. Eso no se hace«, afirmó durante una reportaje con Infobae este sábado.

Desde Madrid, la exprimera dama decidió hablar en medio del escándalo por la presentación contra el ex jefe de Estado y dijo que los recientes videos en los que este aparece en el despacho presidencial de Casa Rosada junto a la conductora Tamara Pettinano «son poca cosa al lado de todo lo que ha hecho«.

«Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho», dijo Yañez.

Sobre su vínculo con Fernández, reveló que la amenazaba «día por medio con que, si yo hacía una cosa u otra, se iba a suicidar», lo que se extendió, dijo, durante dos meses. «Están todos los chats y hay muchas personas que lo saben. Eso no se hace», añadió en un adelanto difundido por el mencionado medio.

Habló Fabiola Yañez tras la denuncia contra Alberto Fernández: «Jamás hubiese querido exponer a mi hijo»

Durante la entrevista con Infobae, publicada este sábado, Yañez aseguró que «jamás hubiera querido exponer» a su expareja, por lo que está «pasando un momento como nunca antes imaginé, por algo que no salió de mi, que salió a raíz de una causa y del teléfono de otra persona».

«Yo nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción», explicó.

Dijo que con esta situación su familia «está sufriendo» y se encuentra separa, ya que su madre «está conmigo», en Madrid. «Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola», relató.

Explicó que necesita «estar íntegra» para su hijo, fruto de su relación con Fernández, y afirmó que «durante mucho tiempo en Olivos» no lo estuvo, pero que hoy se siente «más fuerte que nunca».

Consultada por sus días en la residencia presidencia, dijo que en ese momento no la «dejaban hablar», lo que favoreció que «cualquiera diga lo que quiera en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea», sin que «jamás nadie» saliera a defenderla, ni siquiera desde el Gobierno.

Lo único que le respondían desde Presidencia, dijo durante el diálogo conocido esta noche, era que si respondía les daba «entidad». Por ese motivo, señaló que «la gente no conoce» su voz. «Siempre me tuvieron relegada», dijo y agregó que todo su trabajo lo hizo «a cambio de nada» en su periodo como primera dama porque «ni siquiera se publicaban las cosas que yo hacía».

Tras hacer mención a la grabación de un documental, del que no se conocieron mayores precisiones, Yañez, señaló que sufrió intimidaciones en España, como la colocaciones de «inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa». Esos dispositivos «hacían que el auto se apagara», dijo.

Sobre el momento elegido para presentar la denuncia ante la Justicia y, además, hablar sobre el hostigamiento del expresidente de forma pública, Yañez respondió que debe «resguardarse» y que tiene «miedo», sobre todo «de volver» su casa luego de las intimidaciones. «¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo?», cerró.

En otro tramo de la entrevista, negó mantener una vida de lujo en Madrid, que incluya compras en primeras marcas o la manutención de una niñera, porque cuida a su hijo solo con la ayuda de su madre, también instalada en la capital ibérica.

También se refirió a las fotos que se difundieron el jueves, en las que aparece con golpes y signos de violencia física en su cuerpo. Al respecto, comentó que «jamás hubiese querido» que saliera una foto así de mí».

Y se explayó: «¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento. Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así».

Explicó que en «reiteradas veces», el exmandatario amenazó con suicidarse y dejó entrever que eso ocurría cada vez que ella decía que iba exponer sus maltratos.

Alberto Fernández denunciado por violencia de género: el inicio de la causa y cómo sigue la investigación

Alberto Fernández afronta una grave acusación de violencia de género. Lo que comenzó con una denuncia por parte de su exesposa Fabiola Yañez ahora también incluye evidencia filtrada como fotos, videos y conversaciones. A medida que la investigación avanza se conocen más detalles que complican al expresidente.

La denuncia habla de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En ese primer impulso, el Ministerio Público también imputó al ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa, el marido de una de sus históricas secretarias privadas de Alberto Fernández María Cantero. En la causa hubo distintas medidas de prueba, allanamientos y secuestros de teléfonos.

En el teléfono de María Cantero, se encontraron mensajes que le habría enviado Fabiola Yañez dando cuenta de diálogos con Fernández y fotos en donde se veía a la primera dama con un ojo en compota y moretones en el brazo. Los diálogos habrían tenido lugar entre julio y agosto de 2021, justo cuando se habría conocido el escándalo de la fiesta de Olivos, sucedida un año antes en plena pandemia y aislamiento.

El juez Julián Ercolini separó ese material en un legajo aparte y contactó a Fabiola Yañez, que vive en España, a través de su abogado Juan Pablo Fioribello para invitarla a denunciar. Esta clase de investigaciones sólo pueden avanzar si la víctima es la que denuncia. “El juez le ofreció hacer una denuncia pero ella no quiso -contó públicamente Fioribello-. Aclaro que yo no vi fotos vinculadas con violencia ni me consta que estén en la causa. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente”, señaló.

También afirmó que se había comunicado con el expresidente y le contó de esos chats y según dijo le aseguró que bajo ningún concepto hubo un hecho de violencia física.

El martes pasado, tras la publicación en el diario Clarín sobre la existencia de esas sospechas por violencia de género y las horas posteriores con enorme repercusión periodística, Fabiola Yañez se volvió a comunicar con el juzgado de Ercolini.

Lo hizo sin avisarle a su abogado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, le dijo al juez. Durante 40 minutos, vía zoom, Fabiola afirmó estar sufriendo “terrorismo psicológico” y “acoso telefónico” para que no lo denunciara.

En ese contexto, el juez dictó una serie de medidas cautelares: le prohibió al expresidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”. Le prohibió la salida del país y le planteó al Ministerio de Seguridad reforzar la custodia de Fabiola. Aunque viven en continentes distintos, la orden incluye una prohibición de no acercarse a Fabiola en un radio de 500 metros.

Aunque para la causa no cambió nada en ese punto, en la noche del jueves se conocieron las fotos y los chats que había en el teléfono de Cantero. Allí se leía que Fabiola le pedía a Fernández que dejara de golpearla: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”. También aparecían frases como “Me volves a golpear. Estás loco”; “Venís golpeándome hace tres días seguidos” o “Cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones”.

Como sucede en cada expediente donde se toma conocimiento de un ilícito ajeno a esa pesquisa inicial, el caso debe ser sorteado para que otro juez intervenga. Así se hizo pero el sorteo volvió a elegir al juez Ercolini. De los doce juzgados, había seis que podían salir. Y dos de ellos están en manos de Ercolini por la cantidad de vacantes que hay en el fuero. El caso salió del juzgado 11 y a partir de ahora tramita en el juzgado 10, pero con la intervención de otro fiscal, Ramiro González.

La importancia de avanzar con esta nueva causa, ajena al caso seguros, era clave: para poder ordenar medidas que tuvieran que ver con la investigación. Y eso fue lo que pasó. Inmediatamente, el fiscal pidió el secreto de sumario en la causa y solicitó un allanamiento al departamento de Alberto Fernández, en el edificio River View de Puerto Madero donde se encuentra recluido.

La orden era secuestrarle el teléfono celular y cualquier otro dispositivo con el que pudieran haberse comunicado con Fabiola en estas horas. La sospecha es que habría seguido el hostigamiento denunciado por la ex primera dama luego de las órdenes de prohibición de contacto dictadas por Ercolini. El procedimiento se cumplió en la noche del viernes.

Los policías se llevaron dos teléfonos, un iPad , 22 pendrives,y dos memorias. Los investigadores evaluarán el material para definir cómo proceder.