La dura crítica de Victoria Villarruel contra Fabiola Yañez: «Perdonen por no sentir lástima»

Este domingo, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una contundente crítica contra Fabiola Yañez, en medio del escándalo generado por la denuncia de violencia de género que presentó la exprimera dama contra el expresidente Alberto Fernández. Qué dijo.

Villarruel, a través de un posteo en X (anteriormente Twitter), expresó su falta de empatía hacia Yañez, recordando episodios dolorosos que vivió su propia familia durante la cuarentena estricta implementada por el gobierno de Fernández.

La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían.

Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese…