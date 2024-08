Alberto Fernández contó su versión: qué dijo de la denuncia de Fabiola Yañez, según inédita entrevista

El expresidente Alberto Fernández salió a defenderse de la denuncia por violencia de género hacia Fabiola Yañez, mientras aún se espera la difusión de su entrevista con el diario español El País.

Según consignó el portal «El Cohete a la Luna«, Fernández negó rotundamente haber golpeado a la ex primera dama. Y explicó que las fotos donde se ve a Yañez con hematomas se debió a «un tratamiento estético contra las arrugas».

El medio evitó incluir citas textuales, debio a un acuerdo que impide la difusión de la entrevista hasta tanto no se publiquen las declaraciones del exmandatario en diario español. «Una fuente explicó que El País tiene un protocolo en casos de violencia de género, por el cual antes de publicar la versión del denunciado, debe comunicarse con la presunta víctima. Cuando quedó claro que El País no incluiría la nota tampoco en la edición de hoy, como había asegurado el ex presidente, ya era tarde para detener esta entrevista, que por esa serie de alternativas resulta ser la primera manifestación in extenso de Fernández«, detalló el inédito artículo escrito por Horacio Verbitsky.

En cuanto a la idea del hematoma derivado por una cirugía, el medio realizó una consulta a varios profesionales de la salud. «Algunos médicos sugirieron que el hematoma podría ser consecuencia de una reacción alérgica a un medicamento, otros señalaron que la apariencia del moretón se asemeja más a la de una lesión contusa, típica de un golpe», señalaron.

«Por si a alguien le interesa, El Cohete le cree a la víctima de violencia de género y aborrece esas agresiones, pero no declina su apego a la presunción de inocencia de un acusado en una causa que recién se inicia y a la valoración cuidadosa de las pruebas«, ampliaron en un tramo de la nota.

Alberto Fernández contó su versión de la denuncia de Fabiola Yañez: confirmó un intento de quitarse la vida

Fernández argumentó que Yañez enfrenta problemas psíquicos y de «alcoholismo». Según el exmandatario, esta situación fue aprovechada por algunos sectores para realizar «una operación mediática» en su contra, la cual intenta «desprestigiarlo».

El expresidente —según el relato de Verbitsky— también comentó sobre la difícil situación personal que atraviesa. Mencionó que tras la difusión de estas fotos pensó en la posibilidad de quitarse la vida. Fue su hijo mayor quien lo persuadió de no tomar esa decisión.

Fernández también cuestionó la veracidad de los mensajes de texto en los que Yañez lo acusa de haberla golpeado durante tres días seguidos. Según él, las discusiones eran frecuentes debido al estado de salud de Yañez, y cuando esta lo agredía físicamente, él se limitaba a sujetarla por los brazos, lo cual podría explicar algunos moretones. Sin embargo, una médica clínica consultada para la nota aseguró que el hematoma en la axila de Yañez no parece ser el resultado de una simple sujeción, sino más bien de un golpe.

En el diálogo con Verbitsky, el exmandatario también citó a su exesposa, Marcela Luchetti, y a Vilma Ibarra, con quienes compartió varios años de su vida, señalando que no existe un solo episodio que las vincule a acusaciones de maltrato por su parte.

En cuanto a la investigación, el expresidente señaló que está dispuesto a aportar como testigos a custodios y personal de seguridad.

Fabiola Yañez declarará esta semana en la causa contra Alberto Fernández: ya definió su estrategia

Fabiola Yañez se reunió en Madrid con la abogada Mariana Gallego para delinear su estrategia legal en la causa que tiene como acusado a su expareja, el expresidente Alberto Fernández, por presuntos actos de violencia de género. Ya definió cómo será su declaración ante la Justicia.

La reunión, que tuvo lugar el sábado pasado, fue clave para definir los próximos pasos en la batalla legal que Yañez enfrenta desde su residencia en España.

La abogada Mariana Gallego asumirá formalmente la representación de Yañez este lunes, lo que marcará el comienzo de una nueva etapa en este proceso judicial. Una de las primeras acciones será solicitar al juez que la exprimera dama sea reconocida como parte querellante en la causa.

Esta movida legal no solo reforzará su posición en el proceso, sino que también permitirá que Yañez participe activamente en la acusación contra Fernández.

En los próximos días, el fiscal federal Ramiro González le fijará una audiencia a Yañez para que pueda prestar su declaración testimonial, un paso crucial en el avance del caso.