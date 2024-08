Denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández: un amigo de Fabiola Yañez reveló información

En medio de la polémica que envuelve a Alberto Fernández tras ser denunciado por su exesposa Fabiola Yañez en una causa por violencia de género, un amigo de ella reveló información sobre la relación que tenía el expresidente con la ex primera dama.

Emanuel López, ahora ex amigo de Fabiola Yañez y participante de la famosa fiesta de Olivos en 2020, expuso información en una entrevista con Ángel de Brito para LAM. El hombre le contó al conductor: «La conocí hace 23 años en un programa infantil, éramos prácticamente hermanos, nunca tuvimos un vínculo ni amoroso, era mi mejor amiga de la vida»

Sin embargo la relación entre la exprimeradama se terminó después de la polémica fiesta de Olivos. «La fiesta de Olivos fue la gota que rebalsó el vaso, soy muy agradecido de las oportunidades, pero durante mucho tiempo cuidé mi trabajo en Olivos. Renuncié porque fue insostenible toda la situación que se vivía en Olivos, el clima era muy tenso y con los meses fue empeorando, era un clima hostil permanentemente«, describió.

«El trato ya no era el correcto, trabajar en presidencia era una pesadilla. Solo Dios sabe lo que viví. Trabajé 10 meses, y meses previos a la asunción charlé con Fabiola para ver si dejaba o no mi trabajo en México», agregó en su charla con Ángel de Brito.

Respecto a la relación de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, López contó: «Hasta el momento, cuando trabajé en Olivos y mantuve relación con Fabiola, antes de su embarazo y antes de la fiesta de Olivos, no había ningún tipo de golpes ni violencia física. A pesar de que no vi ni Fabiola me contó, sí había discusiones y algunas muy fuertes«.