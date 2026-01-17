A un paso de China | Finalizó la inspección clave para exportar frutas de carozo: el recorrido en Río Negro y Neuquén

Técnicos de China recorrieron huertos, empaques y laboratorios del Senasa en cuatro provincias productoras. Foto: Gobierno de la Nación.

Argentina dio un paso relevante en el proceso para habilitar la exportación de frutas de carozo a China. En la última semana, una delegación técnica del país asiático realizó inspecciones en zonas productivas, que incluyeron a las provincias de Río Negro y Neuquén, con foco en los sistemas sanitarios y de inocuidad.

Qué evaluó China en las zonas productivas de fruta fresca

Entre el 12 y el 16 de enero, técnicos de la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) llevaron adelante una visita junto a profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), según informó el Gobierno.

Las inspecciones incluyeron establecimientos de producción y empaques de ciruelas, duraznos, damascos y nectarines. El recorrido abarcó huertos, plantas de acondicionamiento y otras instalaciones del circuito exportador.

El objetivo de la visita fue verificar el cumplimiento de los estándares requeridos por el mercado chino.

Las tareas se concentraron en las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. Allí se analizaron los sistemas de manejo sanitario, los controles de plagas de interés cuarentenario para China y los mecanismos de trazabilidad de los productos.

También se evaluaron los procesos de acondicionamiento de la fruta fresca y la documentación de respaldo exigida para operaciones internacionales.

El rol del Senasa y los próximos pasos de la auditoría

La delegación china visitó además el laboratorio nacional de referencia del Senasa. En ese espacio observaron las actividades vinculadas al diagnóstico y determinación de plagas en vegetales, un punto central para la habilitación sanitaria.

Desde China destacaron los aspectos positivos detectados y las ventajas del sistema argentino de producción de fruta de carozo. Al mismo tiempo, sugirieron realizar ajustes puntuales en las actividades a campo y en los empaques.

El proceso continuará con la elaboración del informe final de auditoría, que será publicado en el sitio oficial del organismo chino. Ese documento definirá los pasos siguientes para avanzar en la apertura del mercado.