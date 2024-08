Tamara Pettinato habló sobre el video con Alberto Fernández, tiempo atrás: «pasan los días y…»

Luego de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género, Alberto Fernández volvió a ser parte de una nueva polémica al difundirse un video junto a Tamara Pettinato en su despacho presidencial, donde se los ve compartiendo un íntimo momento a pesar de las restricciones por el coronavirus. Entonces, la conductora había explicado por qué fue a verlo al presidente cuando fue cuestionada por filtrarse su nombre, en un listado que incluía a otras famosas.

Qué había dicho Tamara Pettinato sobre la visita a Alberto Fernández, de la que se filtró el video

Años atrás, cuando se filtró el nombre de Tamara Pettinato en una lista de visitas al despacho privado de Alberto Fernández, expresidente de la Nación, la conductora había hecho su descargo personal en el programa de radio «Y ahora quién podrá ayudarnos», que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con Vos (89.9). Junto a su nombre, también se había mencionado el de Florencia Peña, junto a otras famosas.

«Entiendo que hay un foco en el enojo de la gente por quién entraba y salía de Olivos sin saber el motivo, y otro es la violencia que viene después«, se defendió en aquel momento la hija de Roberto Pettinato, cuando Tenembaum le dio la palabra.

Al respecto, Tamara Pettinato sumó que «pasan los días y me siguen mandando mensajes así. Está bien, ¿quieren que diga algo? Fui por un tema personal que no siento la necesidad de explicar«. “Yo no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo -dijo la hija de Roberto Pettinato-. Vi todo el descargo de Flor Peña, que dio con lujo de detalles cómo escribió y por qué la recibió. Pero después, la insultaban igual. Así que no sé si es necesario salir y hacer un descargo, me parece que no me corresponde a mí«, concluyó.

El ida y vuelta entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato que quedó grabado en el video

En el video que se filtró, la conversación es iniciada por el expresidente Alberto Fernández, que pregunta por qué estan brindando. «Porque hoy estamos cortando», responde Pettinato a lo que el exmandatario consulta: «¿Qué estamos cortando». «Nuestra relación», contesta entre risas la presentadora.

«¿O sea que tuviste una relación conmigo», repregunta el dirigente justicialista, intervención que genera la aclaración de Tamara: «‘¡No! de amistad. Empezá de nuevo«.

Interrogada otra vez por el motivo de la celebración, la mediática señala: «Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó«. «O sea que hiciste la primaria muy adulta vos», deslizó el exmandatario.

«Yo tenía 12 y vos repetiste como… Digo, eras repetidor. Repetiste muchas veces. Yo tenía diez y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero», acotó ella, seguido luego de un comentario del entonces presidente: «Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo«.

Agrega, otra vez, Pettinato: «Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?». «Yo creo que estamos enamoradas de otra manera… mentira«, señaló.

Tras ello, la conversación, al menos registrada en video, culmina con un «te amo» mutuo.