Denuncian ciberpatrullaje sin orden judicial en el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti

Me voy a oponer al ingreso de este tipo de pruebas por la invasión al derecho de privacidad e intimidad mi cliente ya que esta medida no fue ordenada judicialmente. La fiscalía no tiene el poder de invadir ámbitos personales de un sujeto sin una orden del juez, no puedo consentir que se incorpore esta evidencia”.

Carlos Vila, defensor de Franco Hernández, hijo de Ruth Montecino.