Estuvo prófugo más de un año: fue capturado e imputado el sospechoso de matar a un hombre en Neuquén

Después de un año prófugo, fue capturado e imputado el sospechoso de matar a un hombre en Neuquén

Tras un año de búsqueda, la Justicia logró detener e imputar al principal sospechoso del homicidio de Daniel Exequiel Poblete, ocurrido a fines de noviembre de 2024 en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles y fue presidida por el juez de Garantías Giorgetti, quien resolvió otorgar un plazo de cuatro meses para la investigación y dispuso seis meses de prisión preventiva para el imputado. En la instancia judicial intervino la fiscal del caso, Lucrecia Sola.

La detención se concretó el martes, luego de tareas de observación llevadas adelante en distintos puntos de la ciudad por personal del Departamento Seguridad Personal, que seguía los pasos del hombre intensamente buscado por la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar pasado el mediodía, cuando los efectivos advirtieron a un sujeto que circulaba en bicicleta por la vía pública en Plottier y cuyas características coincidían con las del sospechoso. Tras un seguimiento discreto, lograron identificarlo y proceder a su aprehensión sin que se registraran incidentes.

Luego de la detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones del Departamento Seguridad Personal para cumplimentar los trámites de rigor y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Durante el operativo se secuestraron una bicicleta y una mochila, elementos que fueron incorporados a la causa.

La investigación es dirigida por la fiscal Lucrecia Sola y busca esclarecer el homicidio de Daniel Exequiel Poblete, de 30 años, ocurrido cerca de las 20 del 30 de noviembre de 2024 en el barrio Islas Malvinas, a pocos metros de la Escuela 150, en el sector Cordón Colón.

Según el informe de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la víctima murió como consecuencia de una hemorragia interna masiva que le provocó un shock hipovolémico, producto de un disparo de arma de fuego.

En las primeras horas posteriores al crimen, personal de la Comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona, acudió al lugar tras recibir el aviso del hallazgo del cuerpo, junto a funcionarios del Ministerio Público Fiscal que coordinaron las diligencias iniciales.

Durante la investigación, un familiar directo del sospechoso había sido señalado como posible cómplice, aunque con el avance de la causa su participación quedó descartada.