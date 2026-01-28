Revocan la domiciliaria a Rudnev Konstantin y el ruso sospechoso de liderar una secta en Bariloche volverá a prisión

La Justicia federal resolvió este miércoles que Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una organización de características sectarias con actividad en la ciudad de Bariloche, continuará detenido en un establecimiento carcelario, luego de que se rechazara nuevamente el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.

La decisión fue adoptada durante una audiencia judicial realizada este miércoles por la mañana, en la que se analizó la situación procesal y el estado de salud del imputado. El tribunal concluyó que no existen fundamentos suficientes ni complicaciones médicas debidamente acreditadas que justifiquen el otorgamiento de una morigeración en la medida de coerción.

La revisión estuvo a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, que desestimó el planteo defensivo y ratificó que Rudnev deberá continuar cumpliendo prisión preventiva en una unidad penitenciaria.

«La ausencia de fundamentos objetivos hace que la resolución deba ser revocada, con lo cual se hace lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal», reza la resolución de la Cámara a la que Diario RÍO NEGRO tuvo acceso.

El cambio de medida había sido autorizado por un juez días atrás

El análisis del caso se produjo luego de que, días atrás, Diario Río Negro confirmara que el juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata hubiera dispuesto conceder la prisión domiciliaria en base a supuestos problemas de salud del acusado.

Esa resolución fue apelada de manera inmediata por el Ministerio Público Fiscal, lo que derivó en la suspensión de su ejecución hasta que la medida fuera revisada por un tribunal superior.

En su última presentación, la defensa sostuvo que Rudnev habría perdido aproximadamente 50 kilos desde su detención, que padece diversas patologías y que enfrenta dificultades para recibir una adecuada atención médica debido a la barrera idiomática dentro del penal.

Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que esos argumentos no fueron respaldados con pruebas médicas objetivas, ni con informes científicos elaborados por organismos oficiales que acrediten un riesgo real para la salud del imputado.

En ese sentido, se indicó que los eventuales problemas médicos de Rudnev pueden ser atendidos dentro del ámbito penitenciario, y que no se acreditó la imposibilidad de que reciba tratamiento adecuado en el lugar de detención.

La resolución de la Cámara

El texto emitido este miércoles por la Cámara expresa que «no existe un dictamen pericial y menos un informe con la calidad de ser un informe científico sobre el estado de salud del imputado Rudnev» y aclara que «ello llama la atención a este Tribunal de Revisión, más aún cuando existen cuerpos médicos especializados, incluso del Poder Judicial, como es el caso del Cuerpo Médico Forense, que está disponible para estas situaciones y con capacidad y aptitud de realizar un informe médico».

También explica que «la decisión del Juez de Garantías se basó en dar crédito a las opiniones o informes de los profesionales de salud que aportó principalmente la defensa pero no señala el Juez qué argumentos de peso llevan a que su decisión deba acompañar esos informes y descartar otros o las opiniones que de la misma forma aportó el Ministerio Público Fiscal a través de sus profesionales».

«La ausencia de esos elementos objetivos ya se presentaba en la instancia del Juez de Garantías cuando tomó esa decisión y hace que esa decisión carezca de sustento o fundamentos para arribar a la morigeración o a la modificación del cumplimiento de la prisión preventiva, reitero, cuando existen para las partes a disposición organismos como es el Cuerpo Médico Forense que puede elaborar un dictamen objetivo que pueda dilucidar y fundar una resolución que tenga basamento como lo exige el art.32 inciso a) de la Ley 24.660 para modificar el cumplimiento de la prisión preventiva”, finaliza.

El tribunal hizo lugar al recurso de la Fiscalía

El fallo de este miércoles fue dictado por el Tribunal de Revisión integrado por los jueces Richard Fernando Gallego y Simón Pedro Bracco, quienes hicieron lugar al recurso presentado por la Fiscalía y revocaron la decisión del juez de Garantías.

En representación de la acusación intervino la Unidad Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a través del auxiliar fiscal Gustavo Révora, quien cuestionó la resolución previa por basarse únicamente en informes de médicos de parte y no contar con la intervención del Cuerpo Médico Forense.

La domiciliaria no había sido reprochada por la querella

Por su parte, la defensa particular de Rudnev, integrada por los abogados Carlos Broitman, Fabián Lekerman, Natalí Roitman y Mariano Egidi Vega, solicitó que se mantuviera la prisión domiciliaria, insistiendo en el deterioro del estado de salud del imputado.

Durante la audiencia también participaron los representantes de la querella, David Ezequiel Malnero y Carlos Tomás Beldi, quienes no formularon objeciones sustanciales y expresaron su conformidad con la concesión de la domiciliaria.

Asimismo, intervino el asesor de niños, niñas y adolescentes, Eduardo Peralta, quien manifestó no tener reparos y consideró que había transcurrido un plazo suficiente como para otorgar el beneficio solicitado por la defensa.

Un fallo ajustado a la Ley 24.660

No obstante, el Tribunal concluyó que en el legajo no existe un dictamen pericial ni un informe médico oficial, como exige el artículo 32 de la Ley 24.660, para justificar una modificación en la forma de cumplimiento de la prisión preventiva.

En consecuencia, se revocó la resolución dictada el 21 de enero de 2026, se dejó sin efecto la prisión domiciliaria y se mantuvo la detención en una unidad penitenciaria.

Tras el fallo, la defensa dejó planteada reserva de casación, mientras Rudnev continuará privado de su libertad en el marco de la causa que se tramita en su contra.