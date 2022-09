Destitución de la jueza de El Bolsón: avanza la denuncia por falso testimonio

“La denuncia de falso testimonio es importante porque se cae la destitución de Fontela. Cuando salte el falso testimonio se viene la revisión. Y ahí está el problema”. Rodolfo Rodrigo, el abogado de Erika Fontela, la jueza destituida de El Bolsón, insistió con la necesidad de avanzar en una causa por falso testimonio contra seis funcionarios y empleados del Poder Judicial que relataron malos tratos por parte de la exmagistrada.

A mediados de agosto, el juez Sergio Pichetto desestimó el pedido de Rodrigo de conversión de la causa de acción pública en privada. Pero la querella impugnó la decisión y este viernes al mediodía, el juez Marcelo Alvarez Melinger revocó la medida de Pichetto. De esta forma, pese a que el fiscal decidió no llevar la causa a juicio, la parte que se considera víctima (en este caso, Fontela) puede continuar con la acción para impulsar la investigación.

“Fontela tenía inconductas, pero no da para una expulsión. Sí para una sanción. Querían echarla a Fontela porque ella quería abrir el camino de Tacuifí a Lago Escondido”, agregó Rodrigo en una alocución que se extendió casi una hora.

“Joe Lewis, un hombre salpicado con privilegios, se adueñó del lago. Tenía relaciones carnales con el gobierno de turno. La doctora Fontela, en una audiencia de conciliación, había decidido cumplir con el paso al lago, pero fue objeto de una cama y tuvo una mala reacción. Le costó el pedido de jury”, manifestó.

Rodrigo agregó que “le hicieron la cruz y decidieron echarla. Lo resistió con dignidad. Le fueron haciendo agregados y se sumó el tema del clima laboral. Efectivamente, la jueza no se relacionaba bien con la gente. Esto fue el canal para lograr lo que Lewis quería: echarla”.

Recordó que, durante el juicio, se escucharon “testimonios desgarradores, asombrosos contra Fontela que motivó que la fiscal Jefe Betiana Cendón llevara adelante una denuncia por falso testimonio. “El mismo fiscal (Guillermo) Lista reconoció que hubo un falso testimonio pero dijo que no fue tan grave para la destitución”.

El juez Marcelo Álvarez Melinger revocó la decisión de Sergio Pichetto.

En un momento, Álvarez Melinger le recordó a Rodrigo que la audiencia “era por una cuesitón técnica”. “Le pido que vaya al grano”, le planteó en dos ocasiones. Pero Rodrigo insistió: “Es que si no entiende el contexto, no entiende este juicio político”.

Ante las acusaciones, Lista señaló: “Rodrigo dice que yo he faltado a la verdad. He obrado con total y absoluta libertad durante este proceso. No he recibido ningún condicionamiento del procurador”. En relación a la solicitud de la querella para promover la acción pública en privada, manifestó que “ser querellante es una exigencia ineludible. Ellos se han autoproclamado querellantes en los escritos, pero no quiere decir que lo sean”.

Por último, Álvarez Melinger aclaró que “para solicitar la conversión de la acción pública en privada no es requisito ser querellante. Hago lugar al recurso planteado por la querella. Cualquier víctima puede ejercer la acción de conversión para tomar las riendas del proceso y seguir adelante”.