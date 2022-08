Destitución de la jueza de El Bolsón: desestiman denuncia por falso testimonio

El juez Sergio Pichetto desestimó el pedido de Rodolfo Rodrigo, abogado de la exjueza de El Bolsón, Érica Fontela, para denunciar por falso testimonio a seis empleados judiciales que relataron malos tratos por parte de la exmagistrada a lo largo del jury que terminó con su destitución en marzo del 2021.

«No voy a hacer lugar al pedido de conversión de acción pública en privada porque, en esta audiencia, los denunciantes carecen de legitimidad para solicitarla. Se requiere ser parte querellante«, argumentó Pichetto.

El artículo 55 del Código Procesal, mencionó Pichetto en la audiencia que se prolongó por más de una hora, establece que «la pretensión de ser tenido como querellante debe ser presentada ante el fiscal. Ante una posible negativa, se podrá hacer una presentación ante el juez para que lo tenga con querellante. Pero siempre de manera posterior a que el titular de la acción pública haya resuelto la situación».

Y dijo que, en este caso, «lo que encontramos, según el fiscal, es que no hay ningún decreto teniéndolo como querellante o rechazándolo. Nunca le fue solicitado ser querellante«.

Tanto Rodrigo como Fontela manifestaron su rechazo a la resolución del juez planteando que «ya estaban como querellantes». «Presenté en dos oportunidades la solicitud ante fiscal para ser considerada querellante, pero no contestó. Si habiéndome presentado y solicitado la condición de querellante, el fiscal (Guillermo) Lista no dicta un decreto negando mi derecho, mal podría usted no tenerme como querellante. Eso violenta mi derecho constitucional«, planteó la exjueza.

El juez Sergio Pichetto rechazó los planteos de Érica Fontela y su abogado.

A su turno, el fiscal Guillermo Lista consideró «agraviantes» las manifestaciones de Rodrigo. «Precisamente, la investigación preliminar se inició con la denuncia, cuando la fiscalía tomó conocimiento del hecho en marzo del 2021. En septiembre, dispuse la resolución de la desestimación por inexistencia de delito«, planteó Lista.

Aseguró que esa decisión fue comunicada a los denunciantes, al tiempo que se les indicó que podían solicitar una revisión por parte del fiscal jefe Martín Lozada que «confirma la desestimación y la archiva. Les asiste el derecho de constituirse en querellantes y solicitar la conversión de la acción pública en privada. Pero ni Rodrigo ni Fontela hicieron la presentación formal ante la fiscalía«.

Agotar el proceso

Respecto a la acusación por falso testimonio, el defensor público Marcos Ciciarello alegó «una cuestión procesal». Indicó que si bien los denunciantes «plantean supuestas falsedades en las que habrían incurrido determinados testigos que sustentaron la destitución de Fontela, eso está sujeto a análisis por parte de la Corte Suprema«.

De modo que consideró la imposibilidad de avanzar hasta tanto la Corte se expida ya que «podría generarse una situación de contraposición». «Hay que agotar primero ese proceso«, advirtió.

«La sucia política estaba detrás de la expulsión de Fontela»

«Esta causa es uno de los hechos de mayor gravedad en la historia de la provincia de Río Negro», comenzó diciendo el abogado de Fontela que, una vez más, vinculó su destitución con el magnate Joe Lewis.

Dijo que al crearse el Juzgado de El Bolsón «nunca atendido suficientemente por la cúpula del Poder Judicial. Quedó aislado. Era un tremendo caos de trabajo. Érica es una mujer honrada, simple, estudiosa, criteriosa y con eso empezó a manejar el Juzgado. Pero tuvo una dificultad: Lewis que se hizo de un lugar privilegiado en la Patagonia».

Manifestó que en 2009, cuando el Superior Tribunal de Justicia ordenó abrir el camino de Tacuifí para que la gente acceda al lago Escondido, «Érica hizo todo lo posible para que el fallo se cumpla«.

«Le pidieron un jury pero era una causa tan baladí que tuvieron que agregar más causas. Conocidos y vecinos del partido del gobierno provincial ya le habían dicho que la decisión era echarla«, expresó.

«A una jueza honrada -añadió- era difícil que le encontraran causales para echarla. La sucia política estaba detrás de la expulsión de Fontela hasta que aparecieron una serie de conflictos internos en el Juzgado de Bolsón. Tapados de trabajo, sin estructura. Érica no es una mujer delicada en su lenguaje y, la confianza que se logra en las relaciones de trabajo hace que el trato sea fronterizo con alguna cuestión de maltrato. Ahí empezaron las denuncias y le fueron dando cuerpo a la expulsión«.

Rodrigo consideró que «utilizaron a la gente de los juzgados como testigos. Hay tres o cuatro testimonios falsos que eran escalofriantes. En la audiencia del jury, alarmada por lo que escuchaba, Cendón salió de la audiencia y fue a hacer la denuncia por falso testimonio».