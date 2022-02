Destituyeron a una jueza de faltas en Zapala por desviar multas

La jueza de faltas Delia Sánchez de Zapala fue declarada culpable en el juicio político que la acusaba de incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, tras haber desviado multas para el cobro a un abogado particular. Quedó inhabilitada por cinco años para cubrir cargos dentro del municipio.

Según detalló el presidente del Concejo Deliberante de Zapala, Víctor Chávez, «hay más de 170 testimonios de sentencias de multas dictadas por ella que debían ser ejecutados. De esos, nosotros tuvimos acceso alrededor de 56, que son los que ejecutaron por un valor de 3 millones de pesos, solo de honorarios de abogados».

La denuncia se había presentado en abril de 2021 por la concejal Brunilda Caro, en la que detalló que la jueza de faltas había cometido «dos grandes irregularidades«. Por un lado, «se arrogó facultades que son propias del Fiscal Administrativo Municipal, al delegar en un abogado particular el cobro judicial de las multas». Y por el otro, «puso en grave riesgo los recursos públicos municipales, al poner fuera de control y protección de la Fiscalía Administrativa municipal los créditos municipales originados de las faltas y contravenciones».

En efecto, la Fiscalía Administrativa es el organismo que tiene la facultad de pasar la multa a un abogado para que sea revisada y posteriormente ejecutada. Según expresó Chávez en diálogo con La Red, «lo que ella hacía era directamente desviarlo a un estudio jurídico privado, salteando la fiscalía«. De esta forma, «atacó no solo las arcas económicas del municipio» sino también a varios ciudadanos de Zapala.

El 21 de febrero intentaron notificarle su destitución vía mail pero no recibieron respuesta de su parte. El mismo día, Chávez comentó que asistieron a su domicilio pero no la encontraron. Por lo que determinaron enviarla a través del correo OCA. A su vez, Chávez expresó que se acercaron al juzgado de faltas con la nota pero señaló que no se la recibieron, mientras la jueza aún continuaba ejerciendo sus funciones.

Según aseguró, en ese momento Sánchez se retiró del lugar. Recién el viernes «nos envió una nota a la sala juzgadora y nos dijo que se había notificado por medio de OCA y que solicitaba que le comuniquen los argumentos de quienes votaron a favor de determinarla culpable y de quienes votaron que no». Chávez explicó que «lo vamos a hacer porque no hay nada que esconder», pero recordó que «ella no asistió a declarar, ni el día de los alegatos y tampoco el día que votamos los fallos«.

El 11 de marzo solicitarán elevación a juicio ordinario. Según detalló Chávez, «ya están trabajando»: «las pruebas que presentó la sala acusatoria son las pruebas que tiene la justicia ordinaria, quienes van a determinar la culpabilidad» y a qué sentencia recibirá, ya que «varios vecinos están preguntando qué va a pasar con lo que pagaron».