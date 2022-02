Crimen en Cuesta del Ternero: los dos imputados seguirán detenidos

Martín Feilberg, uno de los imputados por el asesinato de Elías Garay el 21 de noviembre en Cuesta del Ternero, continuará detenido hasta el 26 de marzo. Así lo ratificó la jueza Romina Martini en una audiencia que comenzó a las 11 y se extendió por casi dos horas.

Los abogados de Feilberg, Luciano Magaldi y Ernesto Saavedra, habían solicitado que se revoque la medida cautelar. «Se solicita que se revea la medida porque Feilberg es ajeno a los hechos imputados. No hirió a nadie y no cometió delito de homicidio», señaló el abogado Luciano Magaldi y agregó que «de los testimonios de Gonzalo Cabrera, Alejandro Morales y Nadia Silvera Nuñez (testigos del asesinato), se desprende que Feilberg no tenía un arma».

«Por ende -continuó-, mal pudo haber disparado o herido a alguien. Esta medida cautelar no tiene razón de ser. Esta defensa ya había planteado imprecisiones en la formulación de cargos«.

Por su parte, el otro abogado defensor Ernesto Saavedra calificó como «extrema» la medida cuatelar. «Se habla de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, pero Feilberg se entregó voluntariamente. El juez Gangarrosa considera que se fugó porque se fue del sitio. Cuando aseguró a su familia, se presentó voluntariamente. Fue testigo y lleva más de dos meses de detención», indicó.

El pasado 7 de febrero, el juez Víctor Gangarrosa rechazó un pedido de revocatoria de la prisión preventiva de los dos imputados (Feilberg y Diego Ravasio), acusados por el homicidio de Garay en Cuesta del Ternero, que permanecen detenidos en el Penal 1 de Viedma.

Ante el nuevo pedido de la defensa, la fiscal Betiana Cendon fue tajante al manifestar que «Feilberg no es ajeno ya que se ubica en el lugar de los hechos» y concluyó que «los riesgos procesales aún siguen latentes». «Tuvimos que allanar cuatro lugares y después de cinco días, Feilberg se presentó espontáneamente en Comodoro Rivadavia. Acá la única víctima es Nadia Silvera que vio cómo mataban a su pareja. Presenta cuadros de epilepsia luego de este hecho. Debemos protegerla como víctima y como mujer en estado de vulnerabilidad absoluta«, señaló.

Al justificar su decisión, Martini advirtió una mala interpretación por parte de la defensa. «Plantean que existen elementos nuevos que permiten articular un pedido de cese o modificación de la cautelar basándose en las declaraciones de tres personas. Pero esas tres entrevistas no son declaraciones testimoniales«, manifestó y agregó: «Ni siquiera esta vencido el plazo de la investigación que ha fijado el juez de Garantías. Advierto una disconformidad de los defensores pero rechazo al pedido de cese de prisión preventiva».