Fin de semana con controles en Río Negro: 12 vehículos quedaron retenidos en Viedma y Cipolletti

Los controles de tránsito y alcoholemia realizados durante el fin de semana en Viedma y Cipolletti permitieron retirar de circulación a 12 vehículos por distintas infracciones y situaciones que representaban un riesgo para la seguridad vial.

Los procedimientos fueron desarrollados con participación de efectivos de la Policía de Río Negro, personal de los Cuerpos de Seguridad Vial y agentes de Tránsito municipal, en el marco de los operativos preventivos que se realizan en distintos puntos de la provincia.

Cipolletti: diez vehículos retenidos y tres alcoholemias positivas

En Cipolletti, un operativo de control vehicular y alcoholemia realizado durante la madrugada del domingo en el Derivador Bicentenario terminó con 10 vehículos retenidos y 11 actas de infracción.

Del total de rodados retenidos, siete eran automóviles y tres motocicletas. Además, tres de las retenciones estuvieron vinculadas a resultados positivos en los controles de alcoholemia.

Uno de los casos registró una graduación de 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor elevado que volvió a poner el foco en los riesgos de conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

El procedimiento contó con la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo y agentes de Tránsito municipal.

Viedma: detectaron a un conductor que estaba por salir hacia la ruta

En Viedma, otro procedimiento preventivo permitió impedir que un conductor que presentaba signos de haber consumido alcohol iniciara la marcha hacia la ruta.

El episodio ocurrió cuando personal policial que realizaba un servicio adicional en un local bailable observó a un hombre que subía a un Volkswagen Gol con intención de conducir.

Los efectivos se acercaron y le solicitaron que descendiera del vehículo. Durante la intervención detectaron aliento etílico y dificultades para expresarse con claridad. Además, el hombre manifestó que no tenía la documentación del automóvil y tampoco pudo recordar su número de DNI.

Ante la situación, y debido a que el vehículo estaba próximo a iniciar la marcha hacia la ruta, los efectivos decidieron secuestrar preventivamente el rodado, que quedó bajo resguardo policial.

Otro positivo en el barrio Lavalle

En otro operativo realizado en Viedma, personal de la Comisaría 38 identificó al conductor de un Renault Megane luego de observar que realizaba maniobras consideradas peligrosas en inmediaciones de las calles 20 y 25, en el barrio Lavalle.

Los efectivos solicitaron al conductor que detuviera la marcha y, al constatar que no contaba con la documentación del vehículo, dieron intervención al servicio 911 RN Emergencias para solicitar la presencia de personal de Tránsito.

El inspector realizó el test de alcoholemia, que dio resultado positivo. Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo y al labrado del acta correspondiente por la falta de documentación.

Los operativos forman parte de las acciones de prevención que se desarrollan en distintos puntos de Río Negro, con participación de las fuerzas de seguridad y organismos vinculados al control del tránsito.