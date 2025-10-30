Doble tragedia en la Ruta 250: un conductor fue imputado por homicidio culposo cerca de Pomona

El choque en el que murieron dos personas ocurrió el 11 de julio a la altura del kilómetro 235 de la Ruta Nacional 250, cerca de Viedma.

Un hombre de 29 años fue imputado este lunes por el doble homicidio culposo ocurrido en julio sobre la Ruta Nacional 250, en el que perdieron la vida Lorena Rosana Bórquez y Luis Armando Pacheco. El hecho sucedió a la altura del kilómetro 235, en jurisdicción de Viedma, cuando una camioneta Toyota Hilux impactó de forma semi frontal con un vehículo Jeep Renegade en el que viajaba la pareja.

El caso fue investigado por el equipo fiscal de Choele Choel, que ayer al mediodía formuló los cargos ante el juez de Garantías. Según la acusación, el imputado habría conducido en sentido contrario al de la víctima, provocando la colisión fatal.

Los hechos ocurridos en la Ruta 250

El siniestro se registró el 11 de julio, alrededor de las 22, cuando las tres personas se dirigían desde Cipolletti hacia Viedma. Producto del impacto, Bórquez y Pacheco murieron en el acto, mientras que la hermana de la mujer sufrió fracturas y múltiples hematomas, permaneciendo internada en el hospital de Choele Choel.

En la audiencia, el fiscal detalló las pruebas reunidas hasta el momento: el acta del procedimiento realizado por el Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona, los certificados de defunción, entrevistas a testigos, informes médicos y los vehículos secuestrados, entre otros elementos.

Medidas cautelares para el acusado

El juez de Garantías dio por formulados los cargos bajo la calificación de «doble homicidio culposo y lesiones graves culposas en siniestro vial en concurso ideal en carácter de autor«, en los términos del Código Penal.

El conductor deberá cumplir medidas cautelares que incluyen presentaciones periódicas ante el Juzgado de Paz, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la inhabilitación temporal para conducir vehículos automotores.