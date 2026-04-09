Está presa en Neuquén y le descubrieron 26 dosis de cocaína en su celda: presumen que la vendía

Un operativo del Departamento Antinarcóticos detectó que una interna escondía más de 20 envoltorios entre sus pertenencias. Intervino la Fiscalía de Narcocriminalidad bajo la Ley de Estupefacientes.

La droga estaba perfectamente fraccionada.





El hallazgo: 26 dosis listas para su distribución

En un control de rigor realizado el pasado miércoles 8 de abril, el personal penitenciario y efectivos especializados de la Policía de Neuquén desbarataron una maniobra de tenencia de drogas dentro de la Unidad de Detención N° 16.

El procedimiento tuvo lugar minutos después de las 18:30, cuando los agentes procedieron a revisar las pertenencias de una mujer alojada en el establecimiento. Durante la requisa, llamó la atención una bolsa de nylon color verde que ocultaba 26 envoltorios de nylon, conocidos habitualmente como «bochitas».

Antinarcóticos confirmó que se trataba de cocaína.

Resultados del narcotest

Ante la presencia de testigos, el personal del Departamento Antinarcóticos realizó las pruebas químicas de campo para determinar la naturaleza de la sustancia blanca hallada.

El resultado arrojó que la sustancia era cocaína con peso total 13,90 gramos. La droga estaba perfectamente fraccionada en dosis individuales.

El pesaje y el fraccionamiento sugieren que la sustancia estaba destinada al consumo o comercialización dentro del penal.

La droga estaba en bolsas de nylon.

Intervención judicial e imputación

Tras confirmar el resultado positivo, se dio aviso inmediato a la Fiscalía de Narcocriminalidad, dirigida por la fiscal María Eugenia Titanti.

La magistrada ordenó el secuestro inmediato de la droga y dispuso la notificación de la imputación a la interna por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes).

Este nuevo proceso legal se sumará a la causa por la cual la mujer ya se encuentra cumpliendo su detención en la unidad carcelaria de la capital neuquina.