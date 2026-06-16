El chat «Tigre» reveló cómo se coordinaba la atención médica de Diego Maradona antes de su muerte

El chat «Tigre» es un grupo de WhatsApp clave en el caso que investiga la muerte de Diego Maradona, debido a que el personal médico de Swiss Medical y Medidom coordinaba la internación domiciliaria del paciente en el country San Andrés y los medicamentos que consumía.

Los mensajes del grupo «Tigre»: el detrás de escena de la internación de Diego Maradona

El citado grupo se creó el 11 de noviembre de 2020, cuando el astro argentino fue externado de la Clínica Olivos tras la cirugía por el hematoma subdural, detectado en el sanatorio Ipensa de La Plata.

Los integrantes eran la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; los enfermeros Ricardo Omar Almirón, Dahiana Gisela Madrid, Tamara Mansilla, Cintya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; Nelsa Marilyn Pérez (quien figura en las conversaciones como «Mary Medidom»), una administrativa de la empresa de cuidados domiciliarios; y dos administrativos de la prepaga, Enrique Barrio y Germán Dornelli.

El chat cobró relevancia en el segundo juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, debido a la declaración de Perroni, quien este martes retomó su testimonio frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Según se observa en el material, Pérez agregó al resto de los miembros con el paso de las horas, y a las 20 de ese día Perroni preguntó si «la levetiracetam 1.000 miligramos (fármaco anticonvulsivo) dice cada 8 horas y entre paréntesis 08-20 horas, ¿serían horas?». «Por ahí es cada 12 horas y no cada ocho como dice en la frecuencia», consideró tras una duda en una de las charlas.

Luego el acusado confirmó que el exjugador de Boca «ahora está cantando y mirando la tele», por lo que Almirón le pidió paciencia y la tomó.

A las 23:09, ‘Mary Medidom’ añadió al kinesiólogo, quien interrogó «si podría concurrir mañana por la mañana» y el horario, a lo que Pérez le respondió «le parecía a las 11 de la mañana».

De acuerdo con los chats, al día siguiente, Nelsa Pérez les advirtió a los especialistas que, si la psiquiatra Agustina Cosachov requería datos sobre Maradona, debía contactarse con Forlini, Perroni o Germán Dornelli.

«La Dra. psiquiatra, si necesita información respecto al paciente, debe llamar o escribir a la Dra. Forlini o a los coordinadores Mariano o Germán. Nosotros somos un grupo interdisciplinario de enfermeros y kinesiólogos», sostiene el mensaje.

En este sentido, Pérez ratificó: «La psiquiatra tiene su grupo externo a nosotros, que son los acompañantes terapéuticos.»

Otro audio de una conversación entre el coordinador de los enfermeros y Forlini refleja que la jefa de la internación domiciliaria decidía qué se le informaba al neurocirujano Leopoldo Luque y a Cosachov, y enfatizaba que no debían responder las llamadas: «En cuanto a los llamados o mensajes personales que los médicos tratantes o la familia hagan a sus celulares o WhatsApp, no pueden ser contestados. Queda claro que el que responde este tipo de mensajes sale del equipo».

“Si ella (Cosachov) los trata de contactar, me tiene que comunicar inmediatamente para que yo establezca el contacto. No los puede contactar mediante los celulares personales ni por WhatsApp personal”, ratificó la mujer.

El médico clínico Di Spagna respondía, recomendaba y daba indicaciones a los especialistas.

A las 15:10 del 13 de noviembre de 2020, Di Spagna se presentó y comenzó a sugerir medicamentos: “Buenas tardes, por si quieren agendarme, soy Pedro Di Spagna. Para tratar la constipación de este paciente tenemos dos opciones: la primera es lactulosa (Lactulón de comercio), 30 ml dos veces al día disueltos en algún jugo o agua”.

“La otra alternativa es psicosulfato de sodio (Rapilax 750 gotas). Iniciar con cinco gotas disueltas en un vaso de agua. Tener en cuenta que debe darse con cuatro horas de separación respecto de la medicación psiquiátrica. Por lo que pudimos ver y evaluar ayer (12/11), el paciente se había automedicado con Rapilax, así que optamos por esa alternativa por su comodidad. Recordar dar alejado de la otra medicación. Y discontinuar si el paciente evacúa”, insistió.

Asimismo, el médico clínico recomendó que haya un nutricionista para que analice la dieta de Maradona: «Sugiero además, como le expresé ayer al paciente, que un nutricionista le revise la dieta, dado que con algún pequeño cambio y aumento de las fibras podemos lograr un normal tránsito y evitar medicarlo; así evitamos agregarle más medicamentos a los que ya toma, que es bastante».

Ese mismo día, pero a las 18:45, Almirón indicó que el laxante «hizo efecto», dijo que Diego «pudo evacuar», «está de buen humor» y «descansaba», los «parámetros estaban normales», a lo que Di Spagna consideró como «una excelente noticia».

Sin embargo, tres horas después, Almirón señaló que el paciente tenía el pie derecho «un poco edematizado» y preguntó si había algún fármaco para desinflamar. El exfutbolista cenó, «fue al baño a vomitar» y Almirón consultó si se le podía suministrar un antiemético (reduce las náuseas).

Forlini intervino y ordenó que «llamen a emergencias para que lo evalúen«, pero Di Spagna sugirió: «Para el miembro que lo mantenga elevado. Respecto a los vómitos, Reliverán gotas, pero coincido con Nancy en que antes se lo evalúe. ¿Comió? ¿Qué comió? ¿Y si hay algún cambio en la conducta o algo fuera de lo normal? Pero para eso amerita lo que dijo Nancy, una evaluación».

Almirón respondió que cenó «brócoli con camarones y provenzal» y que Diego «no quería que ingrese una ambulancia». Forlini calificó a la comida como una «bomba».

El médico clínico reiteró que un «nutricionista le revise la dieta»: «Es necesario que lo oriente, más allá de que es difícil que la siga estrictamente, pero ir acomodándole la dieta y evitar este tipo de ingestas y atracones. Sugiero, ustedes más que yo del manejo, que se le ofrezca la asistencia de una ambulancia y, en caso de negarla, se lo medique con Reliverán. Obvio, esa comida debe haber sido con mucha sal, que tampoco ayuda para el edema. ¿Qué TA (presión arterial) tiene?».

Almirón: «130,90».

Di Spagna: «Bien».

Almirón: «Se niega a que vengan médicos. Reliverán gotas; no tenemos. ¿Solicito pedido?».

Di Spagna: «¿Comprimidos o sublingual?».

Almirón: «¿Pido Reliverán o sublingual?».

Di Spagna: «Reliverán gotas».

Almirón: «Perfecto, ya envío a comprar».

Di Spagna: «Dale 10 gotas y que afloje con la comida…».

El médico clínico continúa con la recomendación de un nutricionista, considera que a Diego «hay que ordenarlo en ese sentido» y hasta señala que «puede poner a disposición si lo deciden».

En ese momento, Forlini mostró una respuesta de Cosachov: «Coincido con vos; si no quieren, ya es responsabilidad de ellos». La posibilidad de visitar a Diego. El 19 de noviembre, seis días antes de la muerte, Di Spagna preguntó si podía ir al country con un nutricionista: «¿Diego está de ánimo?».

Madrid, la otra enfermera imputada, le pidió que se comunique con Gianinna Maradona, pero el médico negó tener el contacto, a lo que Nelsa Pérez contestó que Forlini lo gestionaría.

Finalmente, la visita fue postergada, pero nunca se concretó: «Ok, me parece bien la decisión. Programamos para el martes o miércoles. No hay problema».

«Lo único nosotros y, como sugerencia, cubramos la parte legal. Dios quiera que pase bien el fin de semana y que esté lo mejor posible, pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos de que no se le pudo hacer el examen ni solicitar estudios complementarios (que creo es necesario) por razones ajenas a nosotros», añadió el médico a las 14:51 de esa jornada.

No obstante, a las pocas horas (20:11) interrogó por el estado del exjugador : «Hola. ¿Signos vitales?». Madrid informó que Maradona no se quiso atender con ella, pero «sí en la evaluación diaria».

«Ok dejémoslo consignado«, ordenó Di Spagna.

Por su parte, Almirón en el turno noche precisó que el deportista estaba de «buen humor», le tomó los signos vitales y detalló que el paciente comía y bebía normalmente. El médico clínico definió como «excelente» la información y cerró: «Muchas gracias».

Al día siguiente, Dahiana Madrid indicó que Diego se levantó, caminó por la casa, se higienizó, estaba de «buen humor» y almorzaba.

Los integrantes del grupo expresaban su felicidad. Perroni lo consideró como «buenas noticias». Nelsa Pérez exclamó: «¡Muy buenas noticias!», y el neurólogo Jorge Macías manifestó: «Muy positivo».

A las 13:04, Forlini reenvió al chat las prescripciones mensuales de Diego formuladas por la psiquiatra Cosachov, una información que tanto Perroni como Pérez agradecieron.

Más tarde, a las 17:10, Madrid ratificó el estado favorable de Diego: «Sigue levantado, sentado en la cocina mirando televisión y merienda. Se le administró medicación». La tranquilidad continuaba en los otros facultativos:

Pérez: «Muy bien. Felicitaciones a todos los enfermeros, al enfermero coordinador y a los médicos. Estamos logrando un buen resultado».

Perroni: «Siguen las noticias buenas. Muchas gracias. Esto es importante».

Di Spagna: «¡Genial! Excelente. ¿Signos vitales? ¿Permitió tomarse?».

Madrid afirmó que el paciente no quiso medirse los parámetros médicos, pero aseguró: «Está súper».

La jefa de la internación domiciliaria adjuntó un mensaje de Cosachov que señala: «Nancy, le indiqué 50 mg de quetiapina como refuerzo. Hablé con Maxi (Pomargo) y le comunicó a Dahiana».

Tres días después, el 16 de noviembre, Perroni reenvió el siguiente mensaje de la enfermera del turno tarde: «Al tomar la guardia descansaba, 08:10 se levantó, saludó con un beso. Fue al baño y, al salir, pidió que me retirara . Estaba el custodio que tomó la guardia hoy. Y me pidió que me quedara afuera. Sintió que hablábamos y volvió a repetir que me retire: ‘Piba, cámbiate y andate a tu casa’. Luego se volvió a acostar. Entonces me dijeron que me quedara en el coche sentada. Estuve desde las 8:30 hasta las 12:30 que se despertó; le preparé las pastillas y se las llevó su sobrino Joni (Espósito). Luego estuve afuera. Y él no se levantó durante toda la tarde. Se le administró la medicación de la tarde que nuevamente se las alcanzó Joni. Pero yo permanecí hasta finalizar la guardia».

El 18 Madrid señaló que «el paciente se cayó dentro de su habitación. Está estable; se medicó por intermedio de su sobrino. Está la doctora Cosachov, a la espera del psicólogo. Se espera nueva medicación».

Se había pautado que Di Spagna concurriría al domicilio, pero Diego nunca lo recibió. En este contexto, Almirón informó: «(…) el paciente estuvo de mal humor durante la tarde, rechazó la atención de los médicos, clínico y nutricionista. También a su cirujano Luque. No quiso estar con sus hijas. Durante tarde y noche continuó descansando en buena forma; refiere no tener apetito. Se realizó control de signos vitales. Taquicárdico, afebril, normotenso, saturación 95″.

El 25 de noviembre de 2020, Forlini pidió «por favor, novedades del domicilio» y señaló que un móvil en código rojo» se dirigía hacia el country.

«¿Qué pasó?», preguntó Di Spagna, a lo que Nancy le contestó: «Refieren que están reanimando. No tengo más info. Ya hablé con Mariano (Perroni). Ahora averigua».

Nelsa Pérez: «Hola, Mariano ya salió para el domicilio».

Dahiana Madrid: «Hola buenos días, pido disculpas por ayer no haber podido contestar. Pero intervine desde un inicio con RCP y colaboré con todo el accionar hasta el final. En lo cual se constata óbito».

Nelsa Pérez: «Buenas tardes a todos, médicos, enfermeras y coordinador»; «Gracias por toda la confianza de ECCO que brindó».

Perroni: «Gracias a todos».

Nelsa Pérez: «GRACIAS ENFERMEROS / ENFERMERAS. Gracias médicos. Un placer trabajar en equipo».

Forlini: envió un mensaje de voz en el que «felicitó» a todo el personal médico»

Perroni: «Perfecto».

Madrid: «Muchas gracias».

NA