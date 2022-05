El Consejo de la Magistratura define quién será la próxima jueza de El Bolsón

«Los medios hablan de falta de experiencia, pero tengo más de 20 años de trayectoria en la profesión ejercida activamente en todos los fueros. Entiendo que en el ámbito local no se me conozca tanto porque no hace tanto que estoy en la zona. Pero no es porque no tenga experiencia«. Paola Bernardini, la secretaria del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones 11 de El Bolsón, fue la primera en exponer su perfil ante el Consejo de la Magistratura que este viernes definirá quién será el próximo juez de esa localidad.

Tras la elección por parte de los colegios de abogados de Bariloche y El Bolsón, Bernardini obtuvo 20 votos; Laura Alejandra Lorenzón, 46, y Sandra Graciela Pacheco, 3. Un dato contundente es que 87 abogados votaron en blanco.

Esta mañana, las tres postulantes al Juzgado de El Bolsón, se presentaron en Bariloche. «Esta es una entrevista de perfil, no una instancia académica», les recalcó a las candidatas el juez Sergio Barotto.

Bernardini aseguró que su cargo le «ha dado mucha experiencia en la función judicial. No es solo un motivo para presentarme al cargo de jueza. Tengo una trayectoria de años en Viedma. Hace dos años y medio que me vine a El Bolsón«. Dijo que ejerció desde que se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, en el ámbito privado y fue abogada litigante de Anses. «Litigaba en el Juzgado Federal y Provincial. Conozco los dos fueros en demasía», manifestó.

Recordó también que asumió el cargo de secretaria del Juzgado de El Bolsón cuatro meses después de que asumiera Marcelo Muscillo como juez sustituto. «Me siento orgullosa de haber reestructurado el juzgado 11 porque estaba en condiciones de mucho atraso. Había 45 sentencias atrasadas. Hoy estamos en un Juzgado Civil Multifuero sumamente ordenado. No hay atraso de ningún tipo», dijo Bernardini.

«Ese trabajo -añadió- me permitió proyectarme para este cargo. Tiene igual de ingresos de causas de familia que Bariloche -en algunos meses, superamos-. En Civil es la mitad de un Juzgado de Bariloche. Me siento orgullosa de cómo estamos funcionando en el Juzgado».

Respecto a la cantidad de votos en blanco en la elección, Bernardini consideró que «el voto en blanco no ayuda en general en la sociedad. Es destructor. Hay que tomar las críticas, ver qué se puede mejorar y evaluar por qué no se puede».

La exposición comenzó a las 9. Foto: Chino Leiva

Lorenzón, graduada de la Universidad Nacional de La Plata, tomó la palabra en segundo lugar. «Comencé en un estudio jurídico y ahí empezó mi carrera profesional. En 2008 concursé para trabajar en Arba (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires) donde trabajé durante diez años. Trabajar en el estado me dio esta experiencia y fortaleció esta vocación de servicio a la comunidad», comenzó diciendo.

Explicó que en 2018 se instaló en El Bolsón, donde concursó como secretaria en Juzgado. Trabajó en el área de Tierras Fiscales en el municipio de Lago Puelo y luego, coordinó el Servicio de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes.

Lorenzón aseguró que visitó el Juzgado de El Bolsón, se reunió con el juez Muscillo y evaluó las estadísticas. «Entiendo que hay una cuestión de insatisfacción en relación al Juzgado por las demoras. Eso aletarga. Es perjudicial. Pero esto es un nuevo punto de partida», dijo.

«¿Haría cambios en el Juzgado?», le consultaron. «Hay que hacer un diagnóstico claro de la situación, estar en el lugar, ver y relevar con mis propios ojos. Hoy el Juzgado está desbordado de cuestiones de violencia. No fueron años fáciles de transitar con todo lo que ocurrió. Aspiro a una justicia más humanista y es una postura que tengo frente a la vida», respondió.

Por último, expuso Pacheco, oriunda de Esquel. «¿Por qué me postulo? Porque considero que es una oportunidad para el juzgado después de haber pasado por tantas vicisitudes y conflictos. Quiero redimir esa visión de la sociedad de El Bolsón», expresó.

Expuso que tiene una gran experiencia en un organismo nacional (Parques Nacionales), «a cargo de un grupo de abogados litigantes, dictaminantes y agentes administrativos. Además, soy facilitadora para procesos de consenso y he intervenido en varios conflictos».

Respecto a su residencia en Bariloche, aseguró que de ser electa como jueza de El Bolsón se radicaría de inmediato en esa localidad. «Tengo varios hijos que ya se fueron. Así que tengo disponibilidad», señaló.

Consideró que «hay problemas graves en el Juzgado y a eso me expongo. Creo en la celeridad y la eficiencia. No se trata de sacar sentencias rápidas, pero tampoco la justicia lenta que existe en este momento. Creo en la eficiencia y eso significa que no solo las sentencias deben ser precisas y rápidos. Si hablamos del personal, vienen acarreando problemas. Han comentado que necesitan capacitación específica. Es fundamental».

