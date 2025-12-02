El Consejo de la Magistratura en Roca definió varios cargos e impulsó un juicio político

La reunión del Consejo de la Magistratura durante este martes en Roca.

En una maratónica sesión, el Consejo de la Magistratura definió este martes en Roca la designación de dos jueces y una fiscal, además de promover el juicio contra un fiscal adjunto de Choele Choel.



La sesión fue encabezada por la jueza Cecilia Criado, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). También integraron el órgano, en distintos momentos, el procurador Jorge Crespo, la jueza Andrea Tormena y el juez Alejandro Pellizón.



Además, participaron los legisladores Lucas Pica, Facundo López y Juan Martín. Por el Colegio de Abogados intervinieron Elisa Elena Vicente, Josefina Crevario, Natalia Fabiana San Miguel, Mariano Gabriel Baraldi y Justo Emilio Epifanio.



Después de escuchar las exposiciones, el Consejo de la Magistratura abrió los sobres reservados en secretaría con los resultados de los exámenes escritos. Junto con el puntaje de antecedentes y la nota asignada en las entrevistas, procedió a realizar los nombramientos.



Por unanimidad, fue designada como jueza de garantías de Choele Choel, Lorena Belén Chávez.

Como juez de garantías de Villa Regina, fue elegido por mayoría el actual fiscal de esa ciudad, Agustín Bianchi.



Como fiscal de la Segunda Circunscripción fue designada, también por unanimidad, María Natalia Pascual.



Por otra parte, como secretaria de Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia (OTIF), fue designada Agostina Bagliani.



En tanto, el cargo de jueza de Familia de Luis Beltrán, para el que también se había abierto un concurso, quedó vacante.

Iniciarán jury contra un fiscal adjunto de Choele Choel



Durante la sesión, el Consejo analizó distintos expedientes disciplinarios.

La mayoría fue archivada por unanimidad, conforme a las recomendaciones de la Auditoría General.

Sin embargo, en el caso del fiscal adjunto de Choele Choel, Luciano Álvarez Ania, el cuerpo votó con requerir al Fiscal General, Fabricio Brogna, que lo acuse en un proceso de juicio político.



El sumario de Álvarez Ania indicó que el fiscal adjunto no reveló durante una entrevista laboral previa que padecía una enfermedad, por la cual después estuvo de licencia durante varios meses, hasta que fue suspendido mientras se realizaba el sumario.



Respecto al defensor de Río Colorado, Gerardo Grill, sumariado por presuntos desarreglos de conducta, se decidió remitir el caso a la Procuración para que analice su desempeño con posibles sanciones menores.