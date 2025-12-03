La defensora pública que recibió una llamada de Pablo Parra, el femicida de Agustina Fernández, no irá a juicio político

La sesión del Consejo de la Magistratura de este miércoles en Cipolletti.

El Consejo de la Magistratura de la Cuarta Circunscripción está sesionando este miércoles en Cipolletti y trató en en inicio de su jornada el sumario que se llevó adelante contra Silvana Ayenao, defensora pública que fue acusada por haber hablado con Pablo Parra, femicida de Agustina Fernández, durante la investigación judicial.

El Consejo de la Magistratura decidió por mayoría remitir las actuaciones a la Procuración para que sea abordada en el marco de las facultades de la Superintendencia, lo que en los papeles significa que recibiría una sanción interna y no enfrentará un juicio político o jury como había propuesto la legisladora sumariante Marcela Abdala en su dictamen.

Según informaron a Diario RÍO NEGRO fuentes judiciales, el dictamen de mayoría de enviar el caso a la Procuración fue apoyado por la titular del Consejo y presidenta del STJ, Cecilia Criado; el Fiscal General, Fabricio Brogna; los legisladores Facundo López y Juan Martin; y la abogada del Colegio local, María Eugenia Aizicovich.

Por su parte, los abogados Leonel Montovio y Jorge Bello votaron directamente por el archivo de la causa.

Los motivos de la acusación contra Ayenao

La acusación contra Ayenao se fundó en que recibió un llamado de Pablo Parra, su primo, en el comienzo de la investigación judicial por el crimen Agustina Fernández.

Durante el juicio contra Parra, la defensa del imputado reprodujo un audio de una llamada telefónica en la cual Ayenao le contó a su primo que había mantenido una conversación con el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, y que él (Parra) estaba fuera de todas las sospechas.

La propia Ayenao declaró que dio un consejo legal: “Le dije que se pusiera a disposición del fiscal, que contara todo lo que recuerda, que entregara todo, que dijera todo”, manifestó en su testimonio.

El llamado en cuestión entre Parra y Ayenao fue grabado porque el joven que finalmente fue condenado ya estaba con el teléfono intervenido por disposición judicial.

Días después del juicio en el que se declaró responsable a Parra del femicidio de Agustina, fue el legislador cipoleño Lucas Pica, integrante del Consejo de la Magistratura, quien solicitó al organismo que se investigue la conducta de la Ayenao.