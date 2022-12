El defensor de Parra cuestionó la evidencia recolectada por el femicidio de Agustina en Cipolletti

Esta mañana Juan Manuel Coto, abogado defensor de Pablo Parra acusado por el femicidio de Agustina Fernández, afirmó que la prueba que produjo el cambio en la investigación “puede ser cuestionada en su legitimidad”. El letrado hizo referencia al trozo de tela hallado en el alambrado lindero a la casa de Parra, dijo que esa evidencia presenta rastros de ADN de dos personas, una de ellas es del imputado, otra de una trabajadora policial.

Coto manifestó que lo que produjo el vuelco en la investigación tiene que ver con un fragmento de tela o lana. Expuso que «ese fragmento tendría el ADN de Parra y el de otra persona». La evidencia fue hallada en una concertina que quedó tirada sobre la medianera. «En base a ese hallazgo la fiscalía entiende que se demuestra que él ingresó a su casa a través del patio para simular un robo”, manifestó.

El abogado indicó que la evidencia puede ser cuestionada porque según la información del laboratorio de genética de Río Negro el retazo tiene ADN de dos personas.

Coto, comunicó “llegado el caso vamos a cuestionar la calidad de la videncia porque si bien, según lo que informaron desde el laboratorio, tiene el ADN de Parra, también tiene el ADN de una efectivo oficial que trabaja en criminalística, y que por la información que nosotros tenemos hasta ahora no habría participado en el procedimiento en cual se llevó a cabo el secuestro. Entonces entendemos desde ese lugar que es una evidencia al menos que puede ser cuestionada en su legitimidad”.

En base a esta evidencia la defensa de Parra va a poner en duda la detención, sumado a la actitud colaboradora que tuvo el acusado desde que se comenzó a investigar el femicidio.

Coto señaló que Parra desde el inicio de la investigación no tuvo abogado, y que colaboró con la investigación ya que entregó su ADN y su auto para pericias sin tener un representante legal. «Este es un elemento que hay que considerar y tener en cuenta a la hora de analizar cómo se lo vincula y qué valor tiene la vinculación que se hace de él con el caso”.

Explicó que Parra actualmente está alojado en una comisaría a la espera de que la decisión que tomó la jueza Agustina Bagniole, sea revisada por distintas instancias. “Nosotros tenemos el derecho de impugnar la decisión de la jueza y mientras tengamos ese derecho seguirá en una comisaría, posteriormente si se confirma su decisión irá a un establecimiento carcelario”, manifestó el abogado.

Además, el letrado se refirió a la forma en que se vincula a Pablo Parra con el crimen de Agustina Fernández. Aclaró que asumió la defensa el día que Parra fue detenido. “Él siempre supo que era investigado y que era sospechoso, y aún así decidió no tener abogado porque no estaba vinculado con el hecho, más allá de las circunstancias ya que el crimen sucedió en su casa”, indicó.

Discrepancia con la teoría de la fiscalía y la querella

El abogado defensor indicó que no coinciden con la teoría de la fiscalía. “Coincidimos que es aberrante lo que le sucedió a Agustina, pero no coincidimos en la persona que llevó a cabo el hecho. Estamos seguros que no fue Parra”.

Manifestó que no está acreditado que Parra haya vuelto a la casa ese día. «Ellos hacen una deducción respecto a una cámara de seguridad que no lo enfoca durante un periodo determinado de tiempo, ese no es un dato suficiente», declaró.

Un dato que llama la atención del abogado es que «la policía se enteró de crimen porque Parra le avisó a un vecino porque no tenía su teléfono. Resulta ser que cuando la policía llegó a la casa Agustina estaba con vida todavía. Sí Parra lo hizo y lo planifico, cómo es posible que haya buscado a la policía cuando aún estaba con vida”, sentenció.

Aseguró que la lógica es que si él hubiera preparado todo porque razón no esperó hasta asegurarse de que ella había perdido la vida para recién ahí simular que encontró el cuerpo. Ese dato llama mucho la atención. «Si él planificó el femicidio cómo es posible que busque el auxilio estando Agustina con vida”, declaró en LU19.

El jueves 22 el letrado asumió la defensa de Pablo Parra y desde entonces se encuentra recopilando la información del legajo. En la entrevista adelantó que van a trabajar con distintos especialistas poniendo énfasis en la cuestión genética para explicar ciertas cosas y relevar las pruebas.

“Nosotros vamos apuntar a otras líneas de investigación que al día de hoy han abandonado la acusación y tiene que ver con la existencia de un robo que salió mal. Estas líneas de investigación son las que vamos a tratar de profundizar porque encontrar al responsable demostrara la inocencia de Parra”, manifestó Coto.

El robo fue descartado por la fiscalía

La fiscalía de Cipolletti descartó la hipótesis del robo ya que, según las evidencias recolectadas, en el departamento había huellas de calzado solo del joven petrolero y de la víctima. Además, no había ningún indicio de que quién ingresó a la vivienda haya forzado la puerta, tampoco se llevaron más dólares que había en el departamento.

La escena del crimen no arrojó ningún indicio de un robo al azar. Los investigadores están convencidos la coartada de Parra comenzó a derrumbarse con la pericia que logró esclarecer el investigador que puso la familia para colaborar con la querella: Eduardo Prueger.

Además, los investigadores también lograron detectar que el auto de Parra circuló por la zona del complejo entre las 19 y 20 horas, horario en el que se produjo el ataque.

El allanamiento se produjo la mañana del 22 de diciembre en un departamento del barrio San Pablo. El procedimiento culminó con la detención del petrolero, última persona que vio con vida a la joven estudiante de medicina.