El pedido de la mamá de Agustina Fernández para quienes tienen miedo, su sospecha y lo que le respondió a Parra

Esta mañana, la mamá de Agustina Fernández, Silvana Capello, habló sobre cómo continuará la causa y cuáles son sus expectativas en la investigación. Dejó un mensaje para quienes tienen miedo hablar, reveló sus sospechas y contó qué le respondió al principal acusado. El viernes pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos contra Pablo Parra, el único imputado y principal sospechoso en la causa de femicidio contra Agustina Fernández.

En relación a la investigación, explicó en «En eso estamos» por RN Radio, que el proceso judicial no se detiene por la feria. «Durante estos cuatro meses la investigación sigue, van a continuar aportando pruebas y se va a seguir trabajando, no van a parar por la feria judicial» remarcó.

Describió que, según su presentimiento, Pablo Parra siempre fue el principal sospechoso. «Siempre manifesté que no creía en el identikit», señaló. Sentenció que su relato sobre el teléfono fue clave en su decisión: «cuando dijo que había dejado el teléfono en la casa durante el -robo-, dije fue él, por acá viene la mano. Porque podes consultar con cualquier persona y es muy raro que hoy en día cuando salgan de su casa dejen su celular».

Desde su perspectiva, Capello comentó que para ella nunca se trató de un simple robo sino que la causa tenía que ser caratulada como femicidio. Los acusadores buscaron demostrar que no existió el robo que denunció Parra tras el crimen de la joven.

En los primeros minutos de la audiencia, los fiscales Martín Pezzetta y Santiago Márquez Gauna manifestaron que la víctima tuvo relaciones sexuales con otra persona, antes de reunirse con el acusado y esto habría detonado el ataque. En contextos de violencia de género, los agresores consideran a las mujeres objetos de su propiedad y vulneran así su libertad.

El apoyo de la sociedad

En relación a la sociedad y su apoyo en la causa, la mamá de Agustina explicó que «la gente tiene miedo de hablar, lo que pido es que despertemos como sociedad». Dijo que en caso de tener información relacionada al caso se acerquen a la brigada o a los fiscales. «Si no confían en ellos tienen que saber que estamos nosotros también para recibir su información, que puede ser anónima», sugirió.

«El aporte de las amigas fue lo que marcó la diferencia, cuando tenes la misma información que la brindan personas que no se conocen entre sí, es muy válido y se debe tener en cuenta», remarcó.

Hubo testimonios de vecinos que viven en el complejo que aportaron datos. En la audiencia de formulación de cargos, indicaron que vecinos declararon que en esa franja horaria escucharon «un golpe como un cuerpo que cae al suelo y un grito de una mujer diciendo ‘pará, pará’».

Las manifestaciones

Según relató Silvana Capello en RN RADIO, en relación a las manifestaciones, «la idea es hacerla el cinco de enero, porque ese dia fue su fallecimiento y donación de órganos«. Comentó, además, que en la organización de las marchas recibe el apoyo de las integrantes del colectivo Ni una menos .»Se me hace muy difícil estando en La Pampa poder organizar las manifestaciones, pero siempre que se hacen soy la primera en esta presente», dijo.

Además, contó que si no había justicia en el corto plazo, los reclamos y manifestaciones iban a ser cada vez más. «Si no se resolvía para enero yo iba a convocar a la gente para hacer muchísimas más», aseguró.

«El trabajo fue excelente»

Capello resaltó el labor de toda la justicia en el caso. «El trabajo fue excelente, lograron en conjunto confluir, más ojos era mejor, llevó mucho tiempo pero muchísima gente está trabajando en el caso. No nos vamos a tirar a tomar sol ahora, vamos a seguir luchando«, resaltó.

«Hay que remarcar que todo el trabajo en conjunto marcó un antes y un después en la justicia rionegrina«, declaró.

«Quiero la perpetua»

Capello detalló cómo fue su relación con el principal sospechoso Pablo Parra durante este tiempo de investigación. «Todas las personas con las que él habló, logró convencerlas de su relato, de sus pruebas y sus aportes. Pero a mi no me va a convencer de nada este tipo«, sentenció.

También expresó cuáles eran sus motivos para creer que no fue un robo. «Si vos hubieses visto a Agustina cómo estaba, no era por un celular, la brutalidad que recibió no tiene justificación», dijo.

Contó que Parra se comunicó con ella para ponerse a disposición, pero «solo le puse okey». Y manifestó su deseo en relación al juicio: «le deseo perpetua por lo que le hizo a mi hija, que reviva esa frialdad que le hizo a Agustina. No quiero piedad de la ley, la justicia tiene que actuar. Estoy esperando esto porque Agustina no vuelve«.

Según su presentimiento, Capello aseguró que hay cómplices. «Acá hay alguien que sabe y que no habló, esa gente tiene que caer también. Saber te pone a la altura del asesino, y vamos por la pena máxima«, concluyó.